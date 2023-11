Kvapų vakaras sudomino daugybę žinomų veidų: apsilankė ir Giulija su dukra

Kvepalai „padovanojo“ pravardę

Šį šeštadienį vyksiančio „Black & White dance session“ čempionato įkūrėjas šypsosi – kvepalai jam yra tarsi aprangos, įvaizdžio dalis, todėl tiek auklėtiniai, tiek kolegos kurį laiką jį buvo praminę mėgto aromato pavadinimu, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Kol kvėpinausi vienais ir tais pačiais kvepalais, turėjau netgi su jais susijusią pravardę, – šypsosi S. Skambinas, – Bet, keičiantis mano skoniui, o kvepalų, „įsikūrusių“ vonios kambaryje, buteliukų skaičiui didėjant, aplinkiniai asociacijas pamiršo“.

REKLAMA

REKLAMA

Kvapai, pasak su būriu žinomų žmonių „Parfum Arabia“ vakare apsilankiusio šokėjo, kiekvienam iš mūsų sukuria prisiminimus.

Tarkim, S. Sauliaus teigimu, nors nemažai žmonių per Kalėdas puošia dirbtines eglutes, vis tiek jiems didžiosios metų šventės siejasi būtent su spygliuočių aromatu.

REKLAMA

„Cinamonas, kardamonas, smilkalai – man tai taip pat yra iškilmių kvapai. Galbūt todėl dabar itin mėgstu rytų kraštų kvepalus, sukeliančius man artimus, brangius vaizdinius“, – svarsto pašnekovas.

Jis šventes švęsti mėgsta. Meduoliai, dovanėlės ir kojinės, kuriose slepiamos mielos smulkmenos, mandarinai S. Skambinui reiškia Kalėdas.

„Bet vis dažniau pasvarstome apie galimybę šiuo laikotarpiu pakeliauti. Kartais norisi kurti naujas tradicijas“, – užsimena šokių treneris.

REKLAMA

REKLAMA

Kvapų vakaro akimirkos (84 nuotr.) Inga Norkutė (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) +80 Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Inga Norkutė (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Giulija Baužienė su dukra Monika Falcon (nuotr. Erlendo Bartulio) Giulija Baužienė su dukra Monika Falcon (nuotr. Erlendo Bartulio) Giulija Baužienė su dukra Monika Falcon (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Viktorija Mauručaitė (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Monika Falcon, Inga Norkutė, Giulija Baužienė (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Saulius Skambinas su širdies drauge Živile Barzdaityte ir dukrele (nuotr. Erlendo Bartulio) Saulius Skambinas su širdies drauge Živile Barzdaityte ir dukrele (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Inga Norkutė (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Viktorija Mauručaitė, Saulius Skambinas (nuotr. Erlendo Bartulio) Viktorija Mauručaitė (nuotr. Erlendo Bartulio) Viktorija Mauručaitė (nuotr. Erlendo Bartulio) Viktorija Mauručaitė (nuotr. Erlendo Bartulio) Viktorija Mauručaitė (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio) Kvapų vakaras (nuotr. Erlendo Bartulio)

(84 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kvapų vakaro akimirkos

Svajonė – albumas ir džipas

Apie tai, kad kelionė į Tibetą yra jos kalėdinė svajonė, pasakoja dainininkė Rasa Kaušiūtė.

„Tolima kraštai ir jų kvapai tarsi užburia. Nežinau, kodėl, bet vis dažniau man norisi „puoštis“ stipriais, įsimenamais aromatais, kurių galiu rasti būtent Viktorijos Gaidytės įkurtuose kvapų butikuose“, – sako šįvakar Šv. Kotrynos bažnyčioje autorinį koncertą rengianti atlikėja.

Kalbant apie įprastesnes šventes, anot jos, pirmiausia iškyla namų jaukumą simbolizuojantys aromatai – cinamoninių bandelių, vaflių, kuriuos ruošia mama, obuolių pyrago, keptos vištos, mandarinų bei eglišakių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dar švaros, gaivumo natos, nes, kaip žinia, net labiausiai užimti menininkai prieš Kalėdas pagaliau susitvarko namus!, – šmaikštauja R. Kaušiūtė, – Kalbant apie vakarėlius ne namie -šventę man sukuria prabangos dvelksmas, gerų kvepalų kvapas, skoningai kvepianti aplinka... O kokiomis naujųjų metų svajonėmis gyvenu? Išleisti dainų albumą, keliauti po pasaulį...ir dar džipą nusipirkti“.

Aktorė Inga Norkutė sakė taip pat esanti arabiškų kvapų gerbėja, šiuo metu besidžiaugianti gyvenimu ir tuo, kad jame yra pakeleivingų žmonių.

REKLAMA

„Tai tikrai kutena širdį“, – sako žinoma moteris.

Pernai per Kalėdas ji viešėjo Klaipėdoje pas tėtį.

„Bet yra buvę, kad šventes sutikau tik savo augintinio kompanijoje. Tąkart pasivaikščiojau po miestą, užsukau į bažnyčią. Kitokie atradimai mums taip pat yra svarbūs“, – sako I. Norkutė.

Prie žinomų žmonių, apsilankiusių V. Gaidytės rengtame kvapniame vakare bei norinčių naujų potyrių per Kalėdas, būrio prisijungė ir dainininkas Povilas Meškėla.

REKLAMA

„Kukli eglės šaka yra mano švenčių simbolis. Bet, kai paklausėte, pamąsčiau, kodėl šįmet artimųjų ir savęs nenustebinus?“, – kalba kūrybiškus sprendimus mėgstantis ir neretai net kasdienybėje improvizuojantis P. Meškėla.

Jis patikino per šventes mėgstantis ir pats dovanoti, ir gauti dovanas.

„Nors apie tai viešai kalbėti lyg ir nesmagu, bet tai yra tiesa. Visi žmonės mėgsta dovanas. Tik nebūtinai jos turi būti brangios“, – sako P. Meškėla.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eglutę puoš anksčiau

Tam pritaria ir dainininkė Viktorija Mauručaitė, paatviraujanti, jog iš artimųjų yra sulaukusi tiek simbolinių, tiek išliekamąją vertę turinčių dovanų. Būtent todėl „Parfum Arabia“ vakare ji sutiko tapti modeliu, pademonstravusių kelis vertingos „Juvelyra“ meistrų komandos kūrinius.

Per penkiolika metų susibūręs išskirtinių ir klasikinių papuošalų kūrėjų kolektyvas yra ypatingas tuo, kad čia kiekvienas specialistas daro vieną, tik jam patikėtą darbą. Taip užtikrinama, kad juvelyrinis dirbinis bus tik aukščiausios kokybės. „Juvelyra“ menininkai sako, kad visas idėjas įmanoma įgyvendinti.

REKLAMA

„Papuošalus moterys mėgsta. Ypač vertingus, vienetinius, – šypsosi V. Mauručaitė, paklausta apie trokštamą švenčių dovaną, – Tačiau, tiesą pasakius, man yra svarbiau, kokie žmonės yra šalia, o ne ką jie dovanoja“.

Kalėdų, Kūčių ir Naujų metų laikotarpis jai yra vienas gražiausių. Net ir Kalėdinės dainos, pasak atlikėjos, turi nuostabią Kalėdinę dvasią.

„Kūčios – mūsų visos šeimos šventė, paprastai visi renkdavomės pas mano mamą, prie didelio stalo, bet kelis metus jau esame pakeitę tradicijas ir visi renkasi pas mane“, – pasakoja V. Mauručaitė.

REKLAMA

Paprastai dovanomis ji stengiasi pasirūpinti iš anksto.

„Ko gero juokinga, bet aš tikiu Kalėdu seneliu. Pozityvus ir džiugesį nešantis personažas, kodėl gi juo netikėti?! Anksčiau eglutę puošdavome po Gabrielės gimtafienio, pirmąją gruodžio savaitę, o dabar viskas taip ankstėja, skuba ir Angela vis klausia - tai kada gi ją jau dabinsime?“, – pasakoja pašnekovė.

Kasmet jai vis kitaip norisi puošti eglutę, tad, kartais paieško įdomesnių idėjų, papildo turimą žaisliukų kolekciją grožybėmis iš kelionių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Visi žinome, kad dovanos žmonėms yra mielos, bet kartu ir suprantame, koks turtas, ir dažniausiai jis yra nematerialus, iš tiesų yra brangiausias“, – sako V. Mauručaitė.

Būtent todėl ją nudžiugino dar vienas kvapų vakaro ingriedientas, simbolizuojantis sveikatą. Tai – Lietuvoje vis daugiau dėmesio sulaukiantis troposferinis vanduo. Tris metus Lietuvos mokslininkų ir verslininkų kurtos technologijos dėka nuo šiol pasaulis gali mėgautis itin švariu, miškingose vietovėse surinktu, natūralios deguonies prisotintu vandeniu.

REKLAMA

Išsskirtiniu būdu surinktas vanduo, patekęs į žmogaus sistemą, suaktyvina ją – gaunamas didesnis kiekis grynos, tikros ir gyvos deguonies, per kraują veikiančios ląsteles ir gerinančios jų būklę. Tyrimais nustatyta, kad troposferiniame vandenyje ištirpusio miško deguonies yra gerokai daugiau nei paprastame. Be to, jis ne tik turi palankių savybių sveikatai, savijautai bei grožiui, bet ir išryškina skirtingų produktų skonį, kvapą ar spalvą.

Norint tai pademonstruoti iš prabangiais, kelis šimtus eurų kainuojančiais arabiškais kvepalais iškvėpintų ledo kubelių buvo sukurta tirpstanti kalėdų eglutė.

REKLAMA

„Miško oro vanduo ledui suteikia ypatingus raštus. Jie – lyg meno kūriniai. Norėjome, kad žmonės ne tik pajustų stipresnį kvepalų aromatą, bet ir išvystų visą šalčio sukurtą grožį“, – sako išskirtinę vandens išgavimo sistemą inicijavęs Rolandas Nekrošius.

Dažna dovana

„Kas sujungė visus tris šio vakaro ingriedientus? Griežtas, tvirtas, kiek metališkas naujos kvepalų kolekcijos dizainas. O kas gali šias savybes pabrėžti, jei ne unikalias transformacijos savybes turintis ledas ir patys tvirčiausi, brangiausi ir geidžiamiausi pasaulyje akmenys, tampantys rinktinių papuošalų dalimi“, – renginio idėją pristatė vedėjas Gintaras Vidmantas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaunietis yra ne tik ypatingas arabiškų kvepalų, bet ir Kalėdų gerbėjas, jau daugybę metų gruodį virstantis džiaugsmą dovanojančiu Kalėdų seneliu.

Šv.Kūčių vakarą ir Kalėdų rytą jis būtinai aplanko artimų bičiulių šeimas. Vaikams tradiciškai tenka saldumynai ir žaislai, o tarp dovanų vyresniesiems kvepalai yra dažnas „skanumynas“.

„Kvapo įtaiga stipresnė už žodžius, reginius, jausmus ir valią. Kvapo įtaigai neįmanoma atsispirti, jis patenka į mus kaip oras į plaučius, jis užlieja mus, tiesiog užtvindo ir niekas negali nuo jo apsiginti“, – prieš keturis dešimtmečius rašytojo Patricko Suskindo, itin besidomėjusio ir ne kartą knygose aptarusio paslaptingąjį aromatų pasaulį, ištartas tekstas yra tarsi arabiškų kvepalų žinovės Viktorijos Gaidytės devizas.

Anot pašnekovės, Rytų šalių mitų ir tikrų tikriausių istorijų jos namuose visada buvo gausu, nes tėveliai pirmuosius, tuo metu lietuviams dar neįprastus bei netikėtus aromatus parvežė prieš daugiau nei dvidešimt penkis metus.

„Klausydavausi jų pasakojimų, uosdavau parfumerių kūrinius ir jau tada žinojau, kad tęsiu tai, ką jie pradėjo“, – sako pašnekovė.

Amą gniaužianti kvapi dulksna, legendos, pasakojamos apie arabiškus rūmus ir jų paslaptis, istoriniais simboliais praturtinta aplinka, parfumerių išradimai ir galimybė pajusti tai, kas pasaulyje yra sulaukę šlovės bei pripažinimo – visa tai galima rasti „Parfum Arabia“.

REKLAMA

Pasak V. Gaidytės, naujausi jos atradimai atkeliavo tiesiai iš prieš kelias savaites Dubajuje vykusios pasaulinės kvapų parodos. Tai tapo viena iš priežasčių, kodėl Kaune, M. Daukšos gatvėje atidarytoje arabiškų kvepalų parduotuvėje ir buvo surengtas daugybę žinomų žmonių subūręs vakaras.

Tarp jų buvo galima išvysti dainininkę Giuliją su dukra, operos soliste Monika, Kauno ceremonmeisterį Kęstutį Ignatavičių, aktorę Liną Bražinskaitę, Sauliaus Skambino širdies draugę Živilę Barzdaitytę, rašytoją Jovitą Maziną, plaukų stilistą Karolį Murauską, tapytoją ir visažistę Gintę Ramutytę, plaukų koloristę Ingą Bagdonaitę, grupės „16 Hz“ narius Robertą Jucevičių ir Skaidrių Varslauską, dizainerius Tadą Kuzminską ir Dianą Želvienę, didžėjų mokyklos įkūrėją Roką Baltūsį, plaukų priežiūros priemonių ekspertą Vykintą Jurkaitį, viena iš mikropogmentacijos pradininkių ir lektorių Ellą Sakalauskienę, plaukų procedūrų meistrę Ugnę Kaminskaitę, pianistę Eveliną Pilipavičiūtę, šokių trenerę Kristiną Burneikienę, dainininką Igorį Jarmolenką, dizainerę Indrę Koženiauskienę, tituluotą Lietuvos ponią Betą Rumšienę, dizainerę Aureliją Jurkšaitytę bei kitus.