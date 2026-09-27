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TV3 naujienos > Žmonės

Kurią dieną gimėte? Nustebsite, kiek tai išduoda apie jūsų charakterį

2026-09-27 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 11:25
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Numerologijos šalininkai tiki, kad žmogaus gimimo diena gali nemažai pasakyti apie jo asmenybę, talentus bei gyvenimo kryptį. Anot šios teorijos, kiekviena mėnesio diena turi savitą energiją ir simboliką, kuri gali turėti įtakos žmogaus santykiams, karjerai bei stipriausioms jo savybėms.

Gimtadienio tortas (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Numerologijos šalininkai tiki, kad žmogaus gimimo diena gali nemažai pasakyti apie jo asmenybę, talentus bei gyvenimo kryptį. Anot šios teorijos, kiekviena mėnesio diena turi savitą energiją ir simboliką, kuri gali turėti įtakos žmogaus santykiams, karjerai bei stipriausioms jo savybėms.

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Numerologijoje gimimo dienos skaičius laikomas vienu svarbiausių žmogaus „branduolio skaičių“ kartu su gyvenimo kelio, sielos troškimo ir kitais numerologiniais rodikliais, rašo worldnumerology.

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Ką reiškia jūsų gimimo diena?

1 – lyderis

Turite didelių ambicijų ir stiprų norą siekti sėkmės. Esate labai nepriklausomas žmogus ir nemėgstate apribojimų ar būtinybės nuolat dirbti su kitais. Rutina jus greitai pradeda varginti.

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2 – taikdarys

Esate šiltas, meilus žmogus, kuriam labai svarbus artumas. Iš artimųjų tikitės tokio pat švelnumo ir rūpesčio. Esate jautrus emocijoms ir stipriai reaguojate į meilės bei dėmesio stoką.

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3 – kūrybingas vaikas

Turite stiprų harmonijos ir estetikos pojūtį. Kūrybiškumas atsispindi visur – nuo aprangos iki namų aplinkos. Taip pat galite turėti talentą menui, augalams ar dekoravimui.

4 – žemės žmogus

Esate atsakingas, disciplinuotas ir labai kruopštus žmogus. Rimtai žiūrite į savo pareigas ir viską stengiatės atlikti tiksliai bei sąžiningai.

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5 – laisvės mylėtojas

Esate lengvai prisitaikantis, mėgstate pokyčius ir nuotykius. Puikiai bendraujate su žmonėmis, mokate kalbėti įtaigiai, todėl jums gali sektis komunikacijoje, reklamoje ar rašyme.

6 – meilė ir pasiaukojimas

Jums itin svarbūs santykiai bei rūpinimasis kitais. Turite natūralų gebėjimą padėti žmonėms, todėl jums gali tikti gydymo, psichologijos ar sveikatingumo sritys.

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7 – išminties ieškotojas

Turite stiprią intuiciją ir polinkį į dvasingumą. Numerologai mano, kad meditacija ar dvasinės praktikos padėtų jums dar labiau sustiprinti savo vidinį pasaulį.

8 – pusiausvyra ir galia

Versle ar karjeroje esate kūrybingas, drąsus ir originalus. Turite gerą nuovoką bei stiprų poreikį veikti savarankiškai.

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9 – globalus mąstymas

Turite stiprų socialinį ir humanitarinį jausmą. Norite, kad jūsų veikla būtų naudinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams.

10 – kontrolės perėmėjas

Jūsų gyvenimo pamoka – išmokti drąsiai siekti savo svajonių ir nepasiduoti kliūtims. Labai trokštate nepriklausomybės.

11 – intuityvusis

Jūsų intuicija itin stipri. Dažnai jaučiate žmones dar prieš jiems ką nors pasakant. Galite būti puikus patarėjas, psichologas ar gydytojas.

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12 – saviraiška

Turite stiprų kūrybinį talentą, kuris pasireiškia įvairiose srityse – nuo maisto gaminimo iki meno ar bendravimo.

13 – „uola“

Vertinate stabilumą, praktiškumą ir tvirtą pagrindą gyvenime. Tačiau kartu turite ir meninių gebėjimų, kuriuos norisi realizuoti realiais darbais.

14 – nuotykių ieškotojas

Esate socialus žmogus, mėgstantis laisvę ir pokyčius. Greitai pradedate nuobodžiauti, todėl kartais pernelyg skubate keisti darbus ar santykius.

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15 – motinystė ir tėvystė

Turite stiprų poreikį kurti šeimą, bendruomenę ir saugumą. Tačiau kartu jumyse slypi ir laisvės troškimas.

16 – „feniksas“

Turite itin analitišką protą ir gebėjimą matyti giliau nei kiti. Taip pat pasižymite puikia koncentracija.

17 – sėkmė per atsiribojimą

Esate puikus organizatorius ir vadovas. Gebate matyti didelį paveikslą bei suprasti, kaip smulkios detalės susijungia į visumą.

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18 – pasaulis po jūsų kojomis

Esate plačių pažiūrų žmogus, kuriam svarbus išsilavinimas ir kūryba. Šią mėnesio dieną dažnai gimsta talentingi menininkai.

19 – individualistas

Vienas svarbiausių jūsų gyvenimo iššūkių – suprasti skirtumą tarp visiškos nepriklausomybės ir tarpusavio ryšio su kitais žmonėmis.

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20 – harmonijos nešėjas

Puikiai jaučiate kitų emocijas net tada, kai žmonės jas slepia. Dėl to aplinka jums daro labai stiprią įtaką.

21 – kurk ir reikškis

Turite labai stiprią vaizduotę ir puikius bendravimo įgūdžius. Esate sąmojingas, greitai mąstantis žmogus.

22 – didysis kūrėjas

Esate žmogus, gebantis kurti didelius projektus, institucijas ar verslus. Turite viziją ir potencialą ją įgyvendinti, nors kartais galite bijoti savo pačių ambicijų.

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23 – prisitaikantis ir universalus

Lengvai prisitaikote prie pokyčių ir gerai sutariate su įvairiais žmonėmis. Santykiai bei bendravimas jums paprastai klostosi natūraliai.

24 – mokytojas ir gydytojas

Esate energingas, atsakingas ir paslaugus žmogus. Tačiau dėl savo jautrumo kartais pernelyg kišatės į kitų problemas.

25 – dvasinis augimas

Turite stiprų analitinį protą ir mėgstate gilintis į temas. Esate linkęs viską tikrinti pats ir nepriimti informacijos aklai.

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26 – tarp materijos ir dvasios

Jūsų pagrindinis iššūkis – išlaikyti balansą tarp materialinių tikslų ir žmogiškumo, meilės bei empatijos.

27 – žmonių dvasia

Esate vadinamasis „vėlyvas žydėtojas“. Jums reikia daug įvairių patirčių ir žmonių, kol atrasite tikrąją savo sritį.

28 – savęs įgalinimas

Esate nepriklausomas, idealistiškas ir labai ambicingas žmogus. Nors pasitikite savimi, jums taip pat svarbus kitų palaikymas.

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29 – aiškiaregys

Dvasingumas, filosofija ir gyvenimo prasmės paieškos jums itin svarbios. Jaučiate stiprų ryšį su platesniu pasauliu ir intuicija.

30 – menininkas

Širdyje esate menininkas. Jums gali sektis rašymas, muzika, vaidyba ar vizualieji menai.

31 – darbo galia

Esate itin darbštus, tikslus ir atkaklus žmogus. Bet kokioje veikloje tampate patikimu pagrindu visai komandai ar projektui.

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Gimimo diena gali turėti įtakos ir santykiams

Numerologijos šalininkai teigia, kad gimimo dienos skaičius gali atskleisti, kaip žmogus elgiasi santykiuose.

Esą vieni žmonės natūraliai linkę rūpintis kitais, kiti siekia laisvės, o dar kitiems svarbiausia emocinis ryšys ar stabilumas.

Manoma, kad šių savybių supratimas gali padėti geriau pažinti save bei lengviau bendrauti su partneriu ar artimaisiais.

Gali padėti ir karjeroje

Pasak numerologų, gimimo dienos skaičius taip pat gali parodyti žmogaus stiprybes profesinėje srityje.

Vieniems natūraliai sekasi vadovauti, kiti turi kūrybinių gebėjimų, moka bendrauti ar pasižymi analitiniu mąstymu.

Todėl numerologijos gerbėjai tiki, kad žmogui pasirinkus veiklą, atitinkančią jo „skaičių energiją“, sėkmė ateina lengviau.

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