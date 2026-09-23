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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Kurią dieną gimėte? Numerologė Jolanta turi jums žinią

2026-09-23 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudens lygiadienis, kuris įvyks rugsėjo 23 d. 03.05 val., – ypatingas gamtos virsmo momentas. Tai laikas, kai diena ir naktis susitinka pusiausvyroje, o gamta pradeda lėtą perėjimą į ramybės ir susikaupimo laikotarpį. Šis metas primena ir žmogui sustoti: pažvelgti, ką per metus užaugino, už ką gali padėkoti ir ką jau laikas paleisti.

Jolanta Jurkynienė, numerologija (nuotr. asm. archyvo, 123rf.com)
GALERIJA (12)

Rudens lygiadienis, kuris įvyks rugsėjo 23 d. 03.05 val., – ypatingas gamtos virsmo momentas. Tai laikas, kai diena ir naktis susitinka pusiausvyroje, o gamta pradeda lėtą perėjimą į ramybės ir susikaupimo laikotarpį. Šis metas primena ir žmogui sustoti: pažvelgti, ką per metus užaugino, už ką gali padėkoti ir ką jau laikas paleisti.

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Gamtoje kiekvienas augalas turi savo laiką - vieni pirmieji išskleidžia žiedus, kiti subrandina vaisius, dar kiti stiprybę kaupia tyliai po žeme. Panašiai ir žmonės gimimo momentu apdovanojami skirtingais talentais: vieni įkvepia, kiti kuria harmoniją, treti saugo, gydo, kuria ar dalijasi išmintimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Astronumerologė Jolanta Jurkynienė, „Jaunaties Svaja“ įkūrėja, kviečia pažinti save per gamtos ritmus, simboliškai pažvelgus į gimimo dieną atrasti vidinę išmintį ir suvokti, kokią savybę verta labiausiai puoselėti šį rudenį.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Geriausia jūsų savybė pagal Zodiako ženklą: sužinokite

Primename, kad numerologija nėra moksliniu pagrindu grindžiamas mokslas, dėl to raginame šią informaciją vertinti kritiškai.

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Gimusieji 1, 10, 19 arba 28 dieną – šviesos kūrėjai

Jūsų stiprybė – gebėjimas pradėti. Jūs primenate pirmąjį saulės spindulį po tamsesnio laikotarpio. Jūsų buvimas gali įkvėpti kitus pajudėti, patikėti galimybe, pradėti iš naujo.

Rudens lygiadienio žinutė: „Kokią naują sėklą noriu pasodinti savo gyvenime?“

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