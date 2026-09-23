Kurią dieną gimėte? Numerologė Jolanta turi jums žinią

Gamtoje kiekvienas augalas turi savo laiką - vieni pirmieji išskleidžia žiedus, kiti subrandina vaisius, dar kiti stiprybę kaupia tyliai po žeme. Panašiai ir žmonės gimimo momentu apdovanojami skirtingais talentais: vieni įkvepia, kiti kuria harmoniją, treti saugo, gydo, kuria ar dalijasi išmintimi.
Astronumerologė Jolanta Jurkynienė, „Jaunaties Svaja“ įkūrėja, kviečia pažinti save per gamtos ritmus, simboliškai pažvelgus į gimimo dieną atrasti vidinę išmintį ir suvokti, kokią savybę verta labiausiai puoselėti šį rudenį.
Primename, kad numerologija nėra moksliniu pagrindu grindžiamas mokslas, dėl to raginame šią informaciją vertinti kritiškai.
Gimusieji 1, 10, 19 arba 28 dieną – šviesos kūrėjai
Jūsų stiprybė – gebėjimas pradėti. Jūs primenate pirmąjį saulės spindulį po tamsesnio laikotarpio. Jūsų buvimas gali įkvėpti kitus pajudėti, patikėti galimybe, pradėti iš naujo.
Rudens lygiadienio žinutė: „Kokią naują sėklą noriu pasodinti savo gyvenime?“
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