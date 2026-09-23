Šiandien – ypatinga data: apie tai kiti net nesusimąsto

Tačiau rudens pradžią galima apibrėžti ne vienu būdu – priklausomai nuo to, ar remiamės astronomija, meteorologija, ar gamtoje vykstančiais pokyčiais, rašoma countryfile.com.
Kada bus rudens lygiadienis?
Rudens lygiadienis šiemet įvyks rugsėjo 23 dieną, 3.05 val. Lietuvos laiku.
Lygiadienis – tai tikslus momentas, kai Saulė savo regimajame kelyje kerta Žemės pusiaują. Šiuo metu dienos ir nakties trukmė įvairiose Žemės vietose tampa beveik vienoda.
Po rudens lygiadienio Šiaurės pusrutulyje dienos palaipsniui trumpėja, o naktys ilgėja. Tai reiškia, kad vis daugiau laiko praleisime tamsesniuose rytuose ir vakaruose.
Lygiadienis įvyksta du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Pavasario lygiadienis žymi astronominio pavasario pradžią, o rudens lygiadienis – astronominio rudens pradžią.
Pats žodis „lygiadienis“ susijęs su dienos ir nakties lygybe. Nors dažnai sakoma, kad šią dieną būna lygiai 12 valandų dienos ir 12 valandų nakties, realybėje tai nėra visiškai tikslu.
Kodėl diena ir naktis nėra visiškai vienodos?
Tam įtakos turi keli veiksniai, tarp jų – žmogaus gyvenamoji vieta ir Žemės atmosfera.
Žemės atmosfera veikia tarsi savotiškas lęšis – ji šiek tiek išlenkia Saulės šviesą. Dėl to Saulę galime matyti net tada, kai ji iš tikrųjų yra šiek tiek žemiau geometrinio horizonto.
Todėl saulėtekį matome šiek tiek anksčiau, nei Saulė iš tiesų pasiekia horizontą, o jos spindulius galime matyti ir po to, kai Saulė jau nusileidusi. Dėl šio reiškinio šviesusis paros laikas tampa šiek tiek ilgesnis.
Tam įtakos taip pat turi geografinė platuma, todėl dienos ir nakties trukmės santykis skirtingose pasaulio vietose gali šiek tiek skirtis.
Kada oficialiai prasideda ruduo?
Rudens pradžia gali būti nustatoma net trimis skirtingais būdais – astronominiu, meteorologiniu ir fenologiniu.
Astronominis ruduo
Astronominis metų laikų skirstymas yra susijęs su Žemės padėtimi Saulės atžvilgiu. Metų laikų pradžią žymi lygiadieniai ir saulėgrįžos.
Pagal šį apibrėžimą ruduo prasideda būtent per rugsėjo lygiadienį.
Meteorologinis ruduo
Meteorologai metų laikus skirsto kiek kitaip – į tris pilnus mėnesių laikotarpius, atsižvelgdami į vidutinę temperatūrą ir patogesnį orų duomenų palyginimą.
Pagal meteorologinį skirstymą ruduo apima rugsėjį, spalį ir lapkritį. Taigi meteorologinis ruduo prasideda rugsėjo 1-ąją.
Fenologinis ruduo
Dar vienas būdas nustatyti metų laikų kaitą – stebėti gamtoje vykstančius pokyčius. Tai vadinama fenologiniu metų laikų skirstymu.
Šiuo atveju atsižvelgiama į biologinius ir ekologinius reiškinius: medžių lapų spalvos pokyčius ir kritimą, paukščių migraciją bei kitus sezoninius gamtos pokyčius.
Fenologinio rudens pradžios data nėra konkreti – ji gali skirtis priklausomai nuo vietovės, oro sąlygų ir konkrečių metų. Tam įtakos gali turėti ir ilgalaikiai klimato pokyčiai.
Taigi, nors kalendoriuje ruduo prasideda rugsėjį, gamta į naują sezoną pereina palaipsniui. Astronominis ruduo prasideda per lygiadienį, meteorologinis – rugsėjo 1-ąją, o gamta savo rudens pradžią „paskelbia“ savais ženklais.
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