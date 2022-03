Kupiškėnas pademonstravo išskirtinį sugebėjimą: triukus atliko vos praėjus mėnesiui po operacijos

Marius Praniauskas teigia, kad sportas jį lydi nuo pat mažens. Mokykloje jis žaisdavo futbolą, lankydavo įvairius sporto būrelius. Judesys tarsi įaugęs į jo kraują.

„Anksčiau lankiau futbolą. Pradėjau sportuoti jaunystėje ir laikui bėgant norėjau išbandyti kažką įdomesnio. Youtube pamačiau pirmuosius video ir atsimenu, kad man nerealiai atrodė, kad vaikinas triukus ant rankų be jokių sunkumų sugeba padaryti iš pirmo karto. Jei to nepadaro iškart, tai reiškia, kad nepasisekė. Iš pradžių aš tam daug laiko neskyriau ir maniau, kad žmonės užsienyje savo gyvenimą paskyrė stovėjimui ant rankų. Skirdavau 5 minutes per dieną.

Paskui pastebėjau, kad man tai vis labiau patinka, todėl tuo užsiimiau vis dažniau ir dažniau, kol viskas išsirutuliojo iki Lietuvos talentų“, – pasakoja Marius.

Vaikino sugebėjimas – ne šiaip stovėjimas ant rankų. Jis savo rankas išsitreniravo taip, kad iškilęs į orą, ant nestabilaus pagrindo galėtų išdarinėti akrobatinius triukus tik ant rankų.

„Būtent raumenys šitame sporte yra kaip tik kliūtis, nes kuo mažiau sveri, tuo yra geriau. Tiesiog labai visko daug darant išsivysto tie raumenys, nes reikia pečių raumenų, preso, nugaros ir labai visko daug reikia sujungti“, – pasakojo sporto entuziastas.

Jis tikina, kad nors tokį įgūdį išsiugdyti gali daugelis, tam reikia labai daug valios ir darbo. Todėl kiekvienam procesas gali užtrukti.

„Tikiuosi, kad tai bus dar visiškai nematytas pasirodymas Lietuvos mastu. Manau, kad tai gali padaryti kiekvienas, bet tam reikia labai daug valios ir nusiteikimo. Labai sunku pasakyti, bet manau, kad daug dirbant reikia maždaug 3-4 metų. Kadangi aš visiškai savamokslis, man tai užtruko ilgiau. Kasdien dirbdavau daug ir nuosekliai“, – pasakoja jaunuolis.

Į sceną ėjo po sunkios traumos

Marius – ilgametis jėgos akrobatikos varžybų dalyvis. Nors ir jaučia didelį užsidegimą treniruotis ir atlikti sudėtingus triukus, jis pripažįsta, kad tai jam daryti sunku vien dėl to, kad yra aukštas.

„Anksčiau dalyvaudavau kitose varžybose, todėl turiu sukaupęs patirties šiame sporte. Ką aš išdarinėju, dažniausiai išdarinėja arba labai žemi žmonės, arba mažo sudėjimo. O aš atėjau aukštas, todėl man prisitaikyti buvo sudėtingiau“, – šypteli jis.

Jis pripažįsta, kad šiuo metu jam sunkus periodas. Varžybose jis jau kurį laiką dalyvauti nebegali, o dėl patirtos traumos teko kurį laiką pabūti ir ligoninės palatoje.

„Mane traumos tris metus kankina ir nepaleidžia. Jas patyriau būtent darydamas akrobatinius triukus ant rankų. Patyriau raiščių ir kelių traumas. Čia, iš esmės, labai rimtos traumos. Jei būčiau futbolininkas ar krepšininkas, man būtų viskas. Ne veltui šiandien esu su įtvaru, nes paskutinė operacija man buvo padaryta prieš mėnesį.

Čia viskas labai šviežiai nutikę – kadangi nebegaliu dalyvauti varžybose, bet noriu toliau tęsti savo šią veiklą, man belieka tik Lietuvos talentai. Tai man didžiausias iššūkis“, – atvirauja vaikinas.

Po patirtos traumos vaikinas ne tik negalėjo rungtis su kitais akrobatais, bet ir pradėjo prarasti motyvaciją sportuoti. Todėl „Lietuvos talentų“ atranka, kuri buvo ne už kalnų, jam buvo tarsi tas spyris, kurio jam taip seniai reikėjo.

„Aš tikėjausi, kad talentai vyks šiek tiek vėliau, kad spėsiu šiek tiek atsigauti po operacijos ir išsigydyti. Kurį laiką po operacijos labai prastai jaučiausi, bet pagalvojau, kad galbūt tai galėtų būti man didelis spyris ir motyvacija pasirodyti, nes varžybose nebedalyvauju jau metus. Ta motyvacija sportui, judesiui vis mažėja, todėl norėjosi postūmio ir įvertinimo“, – kalba jis.

Vis dėlto tai – labai ekstremalus poelgis. Kojai dar pilnai nesugijus Marius rimtai rizikuoja, tačiau rizika jam – ne kliūtis.

„Po operacijos tikrai nesaugu pasirodyti, dėl to ne veltui aš deduosi įtvarą. Šiuo metu ant rankų aš jaučiuosi saugiau, nei ant kojų. Savo triukus aš atlieku ant judančio stalo, kuris paremtas tik trimis strypais. Šįkart labai jaudinuosi, bet tinkamai pasirengęs aš galiu atsidurti 4 metrų aukštyje. Tačiau šiandien nesu tam pasiruošęs.“

„Lietuvos talentai“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!