Kuboje – nuoširdžios Jurgitos Jurkutės ašaros: „Šiame projekte aš susigrąžinau vieną savo dalį“

Tiesa, šįkart iššūkis bus ir dar didesnis – teks šokti ne iš karto surepetuotą, bet improvizuotą šokį. Ir ne tik su savo partneriu… Visa tai – jau šį sekmadienį per TV3.

Improvizuotame salsos šokyje galioja tik viena taisyklė – atsipalaiduoti ir mėgautis.

„Tu iš viso nieko nežinosi. Nežinai, kokia bus daina, nežinai, kas bus tavo partneris ir kaip jie ten keisis“, – nerimo neslėps projekto dalyvė, televizijos laidų vedėja Jurgita Jurkutė.

Kad perprastų, ko iš jų tikimasi, keli lietuviai netgi apsilankys vietiniame salsos klube.

Vis dėlto įtampa neslūgs, nes improvizacijos vakaro taisyklės skelbia, kad kiekvienam lietuviui teks šokti ne tik su savo įprastiniu partneriu, bet ir su dar trimis kubiečiais!

Kaip lietuvių pastangas įvertins komisija?

Šįkart jos nariais taps ir balus nuo 1 iki 5 skirs modelis, kulinarė, aktorius ir dainininkė iš Prancūzijos.

J. Jurkutė bus atvira – Kuba ir šis visą kūną ir mintis užvaldęs salsos nuotykis jai labai patinka.

„Viskas, kas buvo iki to, ir kas bus po to, man kaip ir neegzistuoja. Yra tik ši akimirka“, – sakys ji.

Moteris įsitikinusi, kad tai, ką ji pajautė Kuboje, pažįstama ir artima daugeliui moterų, auginančių vaikus.

„Tada, kai pagimdai vaikelį ir jam atiduodi visą save, kartais žiūri į veidrodį ir galvoji: „O kur aš?“ Tu, kaip moteris, ilgiesi savęs. Tos, kuri yra jausminga, seksuali, pati sau graži. Šiame projekte aš galėjau susigrąžinti tą savo dalį, ją išreikšti ir su ja pabūti. Ir taip tarsi gauti patvirtinimą, kad tai manyje yra, aš to nepraradau. Vaikas užaugs ir su juo viskas bus gerai, todėl tu tikrai gali skirti laiko sau – kažkam, kas yra tavo. Tai nebūtinai turi būti šokis – kitai moteriai tai, galbūt, bus kiti dalykai. Bet man šokis leido patikėti, kad aš šių dalykų nepraradau, kad juos turiu ir jie yra mano“, – su laimės ašaromis akyse prieš šokį kalbės J. Jurkutė.

O ašaroms pradingus, ji ir vėl panirs į šokį.

Šįkart – į ypatingai išlaisvinantį, be iš anksto surepetuotos choreografijos, be iš anksto žinomos muzikos ir net be nuosavo partnerio.

„Sakiau, kad eisiu taip, kaip į diskoteką. O kaip ten bus, taip bus. Juk, kai eini į diskoteką, niekuomet nežinai, kaip ten bus. Net nežinai, ką sutiksi“, – šypsosis Jurgita.

Visa tai atsispindės ir improvizuotame Jurgitos šokyje, kuriuo jos partneris Adrianas bus sužavėtas: „Ši mergina – gražiausia, ką turi Lietuva. Žiūrėkite, kokį kūną ji turi, koks dailus jos veidas… Ji – tobula!“

Panašios nuomonės bus ir komisijos nariai, o vienas iš jų su Jurgita netgi ims šokti pats!

„Kas kartą matydama, kaip užsieniečiai mokosi ir šoka kubietišką salsą, jaučiu pasididžiavimą. Ši mergina šoka puikiai. Jos laikysena, figūra, judesiai… Nesustok šokti salsos, nes tau tai labai tinka“, – po Jurgitos pasirodymo sakys ir kita komisijos narė.

O kiek balų pelnys J. Jurkutė ir kitos poros, pamatysite jau šį sekmadienį.

