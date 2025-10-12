Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kritikos strėlės – Donaldui Trumpui: aršias diskusijas sukėlė paviešintas prezidento įrašas

2025-10-12 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 15:00

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukėlė diskusijų internete. Politiko komanda paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame jis pasirodo nufilmuotas pagal rusišką dainą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX ir soc. tinklų)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukėlė diskusijų internete. Politiko komanda paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame jis pasirodo nufilmuotas pagal rusišką dainą.

Socialiniame tinkle pasirodė klipas, kuriame 79 metų D.Trumpas žaidžia golfą su savo 18-mete anūke Kai Madison, skelbė ukrainetoday.org.

Paviešintas įrašas

Vaizdo įraše matyti akimirkos iš jų žaidimo aikštelėje. Prezidentas dėvėjo savo įprastą sportišką aprangą – juodą golfo kostiumą ir raudoną kepuraitę su šūkiu „Make America Great Again“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo anūkė pasirinko lengvą, vasarišką golfo stilių: šviesiai mėlynus polo marškinėlius, trumpą baltą sijoną, baltus sportinius batelius ir tamsią beisbolo kepuraitę.

Vaizdo įrašo aprašyme rašoma: „Prezidentas Trumpas ir jo anūkė Kai – nugalėtojai!“

Tačiau ne pati žinutė, o garso takelis sukėlė didžiausią internautų susidomėjimą. Fone skambėjo muzika rusų kalba – prezidento komanda pasirinko garsaus Kazachstano reperio Scriptonite kūrinį, atliekamą rusų kalba.

Nors įraše nebuvo žodžių, o tik instrumentinė versija, daugelis žiūrovų iš karto atpažino dainą.

@thekaitrumpgolfer 1 on 1 with my Grandpa @President Donald J Trump Video drops Saturday at 12PM EST on YouTube #golf #viral #trump ♬ original sound - Kai Trump

„Ar tai rusiška daina?“ – klausė vienas.

Netrukus pasipylė gausybė komentarų – internautai negailėjo kritikos strėlių dėl vaizdo įraše skambėjusios rusų kalba atliekamos dainos.

 

 

