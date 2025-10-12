Kritikos strėlės – Donaldui Trumpui: aršias diskusijas sukėlė paviešintas prezidento įrašas

Socialiniame tinkle pasirodė klipas, kuriame 79 metų D.Trumpas žaidžia golfą su savo 18-mete anūke Kai Madison, skelbė ukrainetoday.org.
Paviešintas įrašas
Vaizdo įraše matyti akimirkos iš jų žaidimo aikštelėje. Prezidentas dėvėjo savo įprastą sportišką aprangą – juodą golfo kostiumą ir raudoną kepuraitę su šūkiu „Make America Great Again“.
Jo anūkė pasirinko lengvą, vasarišką golfo stilių: šviesiai mėlynus polo marškinėlius, trumpą baltą sijoną, baltus sportinius batelius ir tamsią beisbolo kepuraitę.
Vaizdo įrašo aprašyme rašoma: „Prezidentas Trumpas ir jo anūkė Kai – nugalėtojai!“
Tačiau ne pati žinutė, o garso takelis sukėlė didžiausią internautų susidomėjimą. Fone skambėjo muzika rusų kalba – prezidento komanda pasirinko garsaus Kazachstano reperio Scriptonite kūrinį, atliekamą rusų kalba.
Nors įraše nebuvo žodžių, o tik instrumentinė versija, daugelis žiūrovų iš karto atpažino dainą.
@thekaitrumpgolfer 1 on 1 with my Grandpa @President Donald J Trump Video drops Saturday at 12PM EST on YouTube #golf #viral #trump ♬ original sound - Kai Trump
„Ar tai rusiška daina?“ – klausė vienas.
Netrukus pasipylė gausybė komentarų – internautai negailėjo kritikos strėlių dėl vaizdo įraše skambėjusios rusų kalba atliekamos dainos.
