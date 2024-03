Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius atsakė, kas jų šeimoje yra kapitonas

Kristina šį vakarą žais su Vytautu Mikaičiu, o Edmundas – su Mantu Katleriu.

Pirmosios komandų pasirinktos klausimų temos negalėtų būti skirtingesnės. Kristina ir Vytautas bandys įveikti klausimą apie vaikus, o štai Mantas ir Edmundas pasirinks visiškai priešingą – apie pagirias.

„Bandau sugalvoti, kas per pagirias yra blogiau nei siaubo filmas... Per pagirias norisi matyti kuo mažiau kintančius vaizdus, o jei matai kokią bėgančią raganą, iškart pykina (juokiasi). Viskas, ko norisi per pagirias, tai atsigulti ir žiūrėti teliką vertikaliai. Kad vaizdai nesikeistų, o kamera judėtų labai lėtai, rodydama gamtą“, – savo receptu išgyventi pagirias dalinsis M. Katleris.

Visai kitokį pagirių receptą pateiks E. Seilius. Anot žinomo vyro, jam tokiais atvejais visuomet labai norisi valgyti. Tą išgirdęs, Mantas neslėps – akivaizdu, kad tarp jų komandoje nesutarimai prasidės jau ties pirmuoju klausimu…

„O kaip man tuomet su juo jau virš 30 metų reikia gyventi?“ – tą išgirdusi juoksis Kristina, o kaip komanda galiausiai išspręs kilusį nesutarimą, žiūrovai pamatys laidoje.

Prabilo apie santykius

Apie savo santykius pora papasakos ir daugiau. Štai, pavyzdžiui, ar žinojote, kas garsioje šeimoje užima kapitono pareigas?

„Tarsi aš, bet vairą valdo visai ne kapitonas…“ – juoksis į Kristiną pažvelgęs E. Seilius.

Savo ruožtu Mantas nepraleis progos išsiaiškinti, kokie yra Edmundo ir Kristinos Zodiako ženklai. Paaiškėjus, kad Kristina – Vandenis, jis jos komandos kapitonui Vytautui pasiūlys mainytis komandomis.

„Aš irgi gyvenu su Vandeniu. Apsikeičiam! Aš žinau, kaip reikia sutarti su Vandeniais“, – juoksis jis.

Tiesa, laidoje Edmundas ir Kristina bus ne vieninteliai, susaistyti šeimos ryšių. Šįkart Vytauto palaikančiųjų pusėje ir vėl bus galima išvysti jo mamą Sigutę. Moteris vienu metu net siūlys savo pagalbą!

„Bet nenoriu atsakyti neteisingai, ir, taip sakant, įspirti sūnui į koją…“ – savo atsakymo teisingumu abejos ji, tačiau galiausiai vieną atsakymo variantą net pasiūlys uždainuoti!

Tai Vytauto nepradžiugins... „Yra du dalykai. Pirmas – reiškia, kad jau sudeginome pagalbą. Bet čia dar ne blogiausia. Jei prasidės dainavimas, va tada tai bus…“ – sakys jis, o kaip viskas baigsis, ir ar Sigutė uždainuos, pamatysite laidoje.

O štai Mantas ir Edmundas žaidimo eigoje atras ir dar įdomesnį dalyką – pasirodo, kad jis ir E. Seilius 17 amžiuje būtų laikyti pačiais tikriausiais sekso simboliais! Koks jų išvaizdos bruožais anais laikais buvo itin vertinamas, išgirsite jau šį vakarą.

