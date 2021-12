Kriminalinį veikėją įkūnijantis Vaidotas Maršalka – apie keistas gerbėjų žinutes, sudėtingą vaidmenį ir 90-uosius

Pastaroji pasakos apie nelegalaus verslo sritį, narkotinių medžiagų tranzitą per Lietuvą.

„Gaujų karai. Šešėliai“ žiūrovai išvys ne vieną pažįstamą veidą. Tarp jų – ir tuos, kurie matyti ir „Karveliuose“ – Andrius Bimba-Varnas (akt. Karolis Kasperavičius), Brolis (akt. Žilvinas Tratas), Latvis (akt. Ramūnas Rudokas) bei daugelis kitų.

Specialioje tiesioginėje vaizdo konferencijoje pasirodė aktorė Gabrielė Ladygaitė bei Vaidotas Maršalka.

Gaujos narį „Drambliuką“ vaidinantis V.Maršalka prisipažįsta, kad toks vaidmuo jam nėra lengvas: „Užaugau kaime, neturėjau jokių sąsajų su kiemo gaujomis. Buvo sunkoka įsijausti į tuos nusikalstamus veikėjus. Mano personažas man patinka tuo, kad jis, nors ir yra nusikalstamame pasaulyje, tačiau turi aukštesnius moralės principus ir yra pakankamai žmogiškas. Tas mane sieja su mano personažu, daugelyje vietų mačiau save jo vaidmenyje.“

Elenos vaidmenį atliekanti G.Ladygaitė atviravo, kad prie šio vaidmens teko prisirišti: „Jos istorija gan sudėtinga. Tie žmonės gyvena atviromis emocijomis ir tai man palietė širdį. Taip pat susidraugavome su visa komanda, todėl man viskas artima.“

Tiesa, aktoriai pripažįsta, kad ne vienas gerbėjas tapatina jų personažus su tikraisiais aktoriais.

„Atitrūkti nuo personažo labai lengva, tačiau labai įdomus dalykas, kai žiūrovai tave tapatina su tuo charakteriu. Aš gaunu įvairių įdomių žinučių. Viena mergina parašė man, kad tikisi, jog gyvenime aš nesu toks ir sapnuoja košmarus. Kartais stebiuosi, kokį įspūdį padaro tie personažai, bet suprantu ir žiūrovus. Juk jie manęs kitokio nepažįsta, todėl, matyt, ir galvoja, kad aš ir gyvenime esu toks“, – šypteli aktorius įkūnijantis „Drambliuko“ personažą.

„Iš žmonių gaunu žinučių ir nemažai. Manęs su personažu netapatina, dažniausiai kviečia į pasimatymą“, – juokėsi Gabrielė.

„Gaujų karai. Šešėliai“ – ketvirtoji istorijos apie XX amžiaus pabaigos Lietuvos nusikaltėlių pasaulį dalis. Ankstesnėse serialo dalyse matytas Maksas Dadjanis (akt. Aleksandras Špilevojus) grįžta su nauja tapatybe, tačiau vedinas to paties tikslo – užvaldyti visus nelegalius Vilniaus verslus. Norėdamos sukontroliuoti nevaldomą nusikaltėlių siautėjimą, Lietuvos specialiosios tarnybos taip pat nesnaudžia: imituoja nusikalstamos veiklos modelį ir į gaujų karų žaidimą pasiūlo įsitraukti bausmę atliekančiam Andriui Bimbai-Varnui (akt. Karolis Kasperavičius). Be to, kaukaziečių nusikalstama grupuotė taip pat nelieka nuošalyje ir agresyviai sprendžia savuosius reikalus. Su kokia sąlyga Varnas sutinka dirbti ypatingajam skyriui? Ko nepasidalina įtakingiausi Vilniaus nusikaltėliai?

