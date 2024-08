Kotryna Starkienė: „Sakydavau, kad saldžių pyragų iš daržovių nekepsiu“

O nuo rudens ji bus ir dar įvairesnė, prisodrinta visos Europos skonių, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Kotryna Starkienė lepins ne tik originaliais Lietuvoje rudenį randamų gėrybių receptais, bet ir tokiais, kuriuos parsivežė iš kelionių!

Laidos vedėjos vasara buvo intensyvi ir kupina įspūdžių – daugybę naujų idėjų ir receptų padovanojo kelionės po Europą.

Kartu su žinomu keliautoju Martynu Starkumi ir dukromis, Kotryna aplankė Ispaniją, Prancūziją ir Italiją – šalis, kurių virtuvės yra žinomos visame pasaulyje. K. Starkienę tai ne tik įkvėpė gaminti, bet ir priminė seną tiesą – skaniausias maistas tas, kuris yra pagamintas iš šviežių, sezoninių, ir, svarbiausia, vietinių gėrybių.

„Nereikia nieko įmantraus – užtenka tik gerų produktų, šiek tiek laiko ir meilės maistui“, – sako Kotryna ir kviečia pokalbiui apie tai, ką jau netrukus išvysime jos kulinarinėse laidose.

Kelionėse gimusios idėjos, kurias išvys ir žiūrovai

Pasakodama apie vasaros keliones, K. Starkienė neslepia – jas planuoja ne tik vyras Martynas, bet ir visa likusi šeima.

Tiesa, daugybę pasaulio šalių aplankiusio M. Starkaus patirtis čia tampa neįkainojama – būtent jis randa sprendimą, kaip aplankyti visus norimus šeimos taškus pačiu geriausiu maršrutu.

O kaip šeima kelionėse maitinasi?

„Aš visuomet išrenku kelias autentiško maisto vietas, kurias verta aplankyti. Mums norisi nuvykti ten, kur valgo vietiniai. Tačiau iš anksto suplanuojame ir rezervuojame tik kelis tokius restoranus. Toliau vietas renkamės pagal jausmą. Kartais pataikome, kartais ne, bet per tiek laiko, matyt, jau esame išsiugdę nuojautą, kaip pasirinkti tinkamą restoraną – esame atradę fantastiškų vietų, kurias vėliau rekomenduojame ir kitiems“, – pasakoja K. Starkienė.

Tiesa, Kotryna net ir kelionių metu niekuomet neatsisako galimybės panaudoti savo kulinarijos burtų, gamindama iš vietinių gėrybių.

„Kai keliaujame iki tam tikro taško, kuriame apsistojame ilgiau, renkamės gyventi ne viešbutyje, o name ar bute, kuriame būtų virtuvė. Kartu su Martynu mėgstame lankytis vietiniuose turguose, domimės tuo, kas yra parduodama, perkame vietines daržoves, sūrį, mėsą. Šią vasarą dėl kelionių intensyvumo viso to patirti teko mažiau, tačiau Ispanijoje to nepraleidome – gaminomės maistą patys. O ypač man patinka gaminti panaudojant šviežias jūros gėrybes“, – pasakoja žinoma moteris.

Kaip greitai keitėsi Starkų vasarą aplankytos šalys, taip sparčiai kito ir šeimos meniu. O kadangi šeima nemažai laiko praleido Italijoje, tai leido iš naujo atrasti gardžiuosius makaronus ir daugybę jų variacijų.

Būtent makaronus, ruoštus su Kotrynos naminiu padažu, ypač mėgsta jos dukros. Todėl šiemet laidos vedėja išsikėlė sau ir dar vieną tikslą – išmokti pačiai pasigaminti makaronų tešlą!

„Grįžus į Lietuvą mūsų namuose pagausėjo makaronų patiekalų, o ypač – makaronų su šviežių pomidorų padažu, kurių valgėme daugiausiai. Šį patiekalą ne tik gaminu dažnai pati, bet, manau, jog jis vertas atsidurti ir laidoje, kadangi makaronus galima gaminti kiekvienu sezonu. Tai mane įkvėpė jų tešlą išmokti pasigaminti ir pačiai. Tačiau mano tikslas išmokti tą daryti su įprastais, visuomet namuose turimais ingredientais“, – pasakoja žinoma moteris.

Kelionės taip pat leido prisiminti ir užmirštus, tačiau labai gardžius ingredientus, vėliau netikėtomis formomis atgimstančius ir pačios Kotrynos sugalvotuose receptuose: „Šios kelionės atgaivino meilę artišokams – dabar ir Lietuvoje ieškau, kur būtų galima įsigyti šviežių, ir kaip šią puikią daržovę panaudoti savo gaminamuose patiekaluose.“

Paprasti triukai leis mėgautis magiškais rudens patiekalais

Patiekalus Starkų šeimos sodyboje, kur Kotryna gamina dažniausiai, diktuoja metų laikas ir daržas.

Vasara ten neįsivaizduojama be keptų cukinijų žiedų bei cukinijų makaronų, rudenį nepakeičiamais tampa bulvių patiekalai, o žiemą – gardūs troškiniai, kuriuos ji gamina pečiuje.

„Mano galvoje nuolat sukasi receptai, kuriuos noriu išbandyti. Rudens laidose, kad po atostogų netektų ilgai stovėti prie puodų, ir dar būtų galima pasidžiaugti rudenėjančia gamta, žiūrovams parinkau nesudėtingus receptus. Rugsėjo laidose gaminsiu Italijos įkvėptus patiekalus, kuriuose gausu pomidorų, o taip pat siūlysiu išsikepti šokoladinį cukinijų pyragą ar pasigaminti nuostabų keptų slyvų desertą. Ir, be abejo, nepamiršiu šviežių bulvių! Gaminsime iš vaisių ir daržovių, kurių dabar pilni lietuviški sodai ir daržai“, – išduoda Kotryna.

Tokiais skirtingais patiekalais ypač mėgaujasi Kotrynos vyras Martynas, kuris, anot moters, mėgsta ragauti absoliučiai viską.

„Ypač, jeigu dar yra mėsos“, – juokiasi K. Starkienė.

Vis dėlto pirmosiose rudens laidose Kotryna žada atiduoti duoklę daržovėms – ne tik universaliosioms cukinijoms, kurių lietuviai prisiaugina daugiausiai, bet ir pomidorams.

„Be jų neįsivaizduoju nė vienos dienos. Juk juos galima valgyti tiek žalius, tiek panaudoti troškiniams, sriuboms, padažams ar salotoms“, – vardija ji.

Apie bananų duoną ar šokoladinius pyragus, kuriems naudojamos pupelės, šiandien jau girdėjęs ne vienas.

Vis dėlto paragauti šių, atrodo, nesuderinamų skonių, ryžtasi ne visi. Kotryna savo laidoje įrodys, kad iš tiesų daržovės ir saldūs pyragai – ne tik sveikesnis, bet ir be galo gardus pasirinkimas.

„Labiausiai mane nustebino šokoladinis cukinijų pyragas, kurio receptą parodysiu ir žiūrovams. Anksčiau sakydavau, kad saldžių pyragų iš daržovių tikrai nekepsiu, ir to nė nebandydavau. Desertus įsivaizdavau tik iš vaisių ar uogų. Tačiau pernai, kai užsiauginau labai daug cukinijų ir turėjau sukti galvą, ką su jomis daryti, nusprendžiau išbandyti šį pyragą. Ir jis iš tikrųjų yra fantastiškas – niekuomet gyvenime nepagalvotum, kad šiame šokoladiniame pyrage yra daržovių. Cukinijų skonis nesijaučia, tik suteikia pyragui drėgnumo. Tai – didžiulis atradimas“, – pasakoja ji.

Panaudodama savo daržo lobius, Kotryna įprato pasigaminti ir tai, ką kiti perka parduotuvėje.

Pavyzdžiui, ką daryti tuomet, jei turite didesnį kiekį prieskoninių žolelių? Kotryna atskleis, kaip jas nesunkiai paversti aromatingu aliejumi!

Šios ir kitos K. Starkienės virtuvės paslaptys – jau netrukus.

„Kotrynos burtai“ – jau nuo rudens, šeštadieniais, tik per TV3!