„Kino pavasario“ „Meistrų“ programa: aukštasis kino pilotažas, išryškinantis tai, kas svarbu

Vieną jų – Park Chan-wooko detektyvą „Metas išeiti“ (Decision to Leave), – žiūrovai kviečiami pamatyti ne tik kino salėse, bet ir specialiame seanse Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre jau kovo 11 d.

Pasak „Kino pavasario“ programos sudarytojos Ignės Smilingytės, kino meistrai tarsi rentgenu peršviečia pasaulį ir pasitelkę savitą, ištobulintą kino kalbą išryškina tai, kas mums, kaip vienai iš to pasaulio dalių, nepaprastai svarbu.

„Kino pavasario“ „Meistrų“ programa (4 nuotr.) Filmo „Adamant“ kadras Filmo „Meile mano“ kadras Filmo „Metas išeiti“ kadras Filmo „Lokių čia nėra“ kadras

„Meilės, pagarbos, priėmimo ir jautrumo vieni kitiems, o taip pat gedėjimo, kaltės, tarpusavio priklausomybės, nesusikalbėjimo, priespaudos, baimės ir daugybė kitų temų šių režisierių filmuose reiškiasi įvairiais pavidalais. O meistrystės keliamas žiūrėjimo malonumas tik padeda visa tai giliau išgyventi“, – sako ji. – Ir net jei kartais su kūrėju norisi pasiginčyti, neįmanoma paneigti šių režisierių talento.“

Šiais metais programoje „Meistrai“ žiūrovai išvys 12 filmų, tarp kurių – ir dviejuose svarbiausiuose kino festivaliuose – Kanų ir Berlyno – nugalėję dokumentikos meistrai.

Tai jau minėto Pietų Korėjos režisieriaus Park Chan-wooko „Metas išeiti“ (Decision to Leave) ir prancūzų dokumentinio kino kūrėjo Nicolas Philibert’o naujausias filmas „Adamant“ (On the Adamant).

„Adamant“ sėkmė Berlyno kino festivalyje parodo, kad visuomenė tampa vis atviresnė“, – pasakoja ilgamečio festivalio partnerio „Vilniaus pergalė“ marketingo vadovas Justas Razmus. – Šį kartą ėmęsis itin stigmatizuotos temos – psichiatrijos – režisierius jautriai ir pagarbiai atskleidžia, jog jokia liga neapibrėžia žmogaus esaties. Tai ir yra tikra meistrystė – auginti, keisti nusistovėjusias nuostatas, suteikti visapusiškai praturtinančią kokybiško kino patirtį“.

Dar vienas programos „Meistrai“ filmas – Irane neteisėtai kalinto režisieriaus Jafaro Panahi genialus metafilmas „Lokių čia nėra“ (No Bears).

„Panahi poreikis kurti nugali prieš režimo bandymus jį nutildyti, o jo meistriškas išradingumas man yra vienas įdomiausių šiuolaikinio kino reiškinių. Kalbėti apie „Lokių čia nėra“ galima be galo. Tačiau šiuo metu išskirčiau vieną dalyką: režisieriaus sugebėjimas ir drąsa atvirai abejoti net pačiu savimi – savo metodais ir tikslais – yra tai, kas skiria viduje laisvus žmones nuo tų, kurie juos uždaro į kalėjimus“, – neabejoja I. Smilingytė.

Tuo tarpu du Azijos estetikos persmelkti skirtingų žanrų ir stilių filmai – K. Fukados odė žmogaus netobulumui „Meile mano“ bei Park Chan-wooko svaiginantis detektyvas „Metas išeiti“ – aktorinės ir režisūrinės meistrystės pagalba panardins į žiūrėjimo dideliame ekrane malonumą.

Melodramoje „Meile mano“ režisierius, paliesdamas kaltės, gedulo, nesusikalbėjimo temas, tyrinėja romantinius ir šeimos santykius.

O Park Chan-wookas, Kanuose apdovanotas už geriausią režisūrą, savo film noir „Metas išeiti“ kartu su fatališka moterimi aplink pirštą vynioja net tik jos apžavuose nuovoką praradusį detektyvą, bet ir žiūrovus.

28–asis Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“ vyks kovo 16–26 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Vilniaus miesto kino festivalį „Kino pavasaris“ iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė ir Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA.