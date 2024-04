„Kinky Pink“ organizatoriai: tai nėra svingerių vakarėliai, idėja – mažinti skyrybų skaičių

Įsivaizduokime, kad keliaujame į „Kinky Pink“ vakarėlį Vilniuje. Pirmiausias mums į galvą atėjęs klausimas greičiausiai būtų elementarus – ką pasikviesti kartu? O gal galiu eiti vienas? To pirmiausiai klausėme ir organizatorių Aido bei Virginijos, kurie sutiko pasidalinti savo mintimis su naujienų portalu tv3.lt.

Renginiai yra labiau poroms, bet su sąlyga galima ateiti ir vienam

„Mūsų renginiai pirmiausia skirti poroms – siekiame, kad žmonės išlaisvėtų, išlaisvintų savo „kinkus“ porose. Taip pat siekiame sumažinti skyrybų skaičių Lietuvoje. Manome, kad kai žmonės yra laisvesni, jie gali išsakyti savo pasąmonės norus gyvai. Žmonės išsikalba ir leidžia (pirmiausiai sau), ir vienas kitam turėti drąsos laisvei, tiek mąstymo, tiek elgesio“, – sakė Aidas.

„Bet taip, į mūsų renginius galima ateiti ir vienam. Moterys yra įleidžiamos be tam tikros apklausos ar formos pildymo. Na, o vieniši vyrai privalo parašyti asmeniškai, jiems nusiunčiama speciali anketa, kurią jie turi užpildyti. Kai iš mūsų gauna patvirtinimą, gali atvykti. Bet mes vis dėlto renginyje ribojame vienišų vyrų skaičių, atsižvelgdami į tai, kiek bus vienišų moterų bei koks porų santykis. Tačiau tiesa ta, kad mūsų renginiai pagrinde yra skirti ir subalansuoti poroms“, – pridūrė Virginija.

„Kinky Pink“ vakarėliai (16 nuotr.) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) +12 „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo) „Kinky Pink“ vakarėliai (nuotr. asm. archyvo)

Galima dėvėti kaukę ir pasiduoti fantazijoms

Porą turiu, o ką daryti toliau? Kaip apsirengti, kad būčiau priimtas ir ar galiu dėvėti kaukę, jeigu nenoriu būti atpažintas?

„Galite dėvėti kaukę, galite vilkėti atviresnius ir labiau išaukiančius drabužius. Galite ir nieko nedėvėti, mūsų renginiai yra tokie – tolerancijos ir atvirumo lygis – labai aukštas, tad galite atrodyti taip, kaip norite. Iš atsiliepimų girdime, kad žmonės jaučiasi jaukiai ir saugiai“, – teigė Aidas.

„Ko norėtumėm ir linkėtumėm savo renginiams – kad žmonės leistų sau pafantazuoti, pakvailioti. Po truputėlį, manau, auginame ir aprangos kodo kultūrą. Griežtai neįleisdami žmonių su tam tikrais drabužiais, pamažu keičiame jų požiūrį, kad vis dėlto tas kostiumas kuria emociją mums visiems, esantiems toje erdvėje“, – sakė Virginija.

Organizatoriai atsakė, kad renginio bilietai yra paskelbiami viešai, per keletą platformų. Nusipirkus bilietą, reikia susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Be to, renginio dieną, bilietą galima nusipirkti ir prie durų, tačiau jo kaina bus didesnė.

„Visiems žmonėms vyksta papildomas patikrinimas. Bilietas negarantuoja patekimo į renginį. Taip pat tikrinama, ar laikomasi aprangos kodo. Žiūrime, ar patogiai jausis pats žmogus ir kiti.

Visų pirma, yra griežtas reikalavimas drabužiams – negalima rengtis mėlynais džinsais ar megztukais, sportine apranga, taip pat netinka kasdienė, biuro apranga. „Face Control“ vyksta pagal intuiciją, kadangi pati dirbu su renginiais daug metų, o su Aidu esame sukūrę labai ypatingą energetiką, pagal kurią atsirenkame žmones, kuriuos įsileidžiame ir kurių ne“, – pasakojo Virginija.

Už uždarų durų laukia nepatirti nuotykiai

Prasivėrė paslaptingos vakarėlio durys ir mes jau žengiame pirmuosius žingsnius link neatrastos patirties... O čia laukia ne tik muzika, šviesos ir gėrimai – kur kas daugiau.

„Kiekvieną kartą programa būna vis kitokia ir įvairi, neturime šablono, mūsų visi renginiai yra tematiniai ir unikalūs. Visada būna kokia nors paskaita, liečianti intymias sritis, pavyzdžiui, apie santykį poroje, santykį su savimi. Temos būna ganėtinai plačios. Dažnai pasikviečiame gyvo garso muzikantą ar grupę. Būna įvairūs performansai, workshopai, kur gali išmokti naujus dalykus. Renginių idėja buvo tokia, kad atėjęs žmogus gautų ne tik kur pašokti ar išgerti, bet išsineštų naujų žinių, patirčių ir pažinčių ir, svarbiausia, gerų emocijų visam mėnesiui iki kito vakarėlio. Mūsų vakarėliuose yra ką veikti“, – sakė organizatoriai.

Čia, anot organizatorių, renkasi daugiau vyresni žmonės, nuo 30-35 metų. Bet gali ateiti nuo 21-erių.

„Iš tikrųjų, mūsų renginių metu alkoholio yra suvartojama gana mažai, nes turime intensyvią programą. Bare visada turime nealkoholinių kokteilių“, – pripažino organizatoriai.

Vakarėlis trunka nuo 22 val. iki 6 val. ryto. Kaina siekia nuo 20 iki 50 eurų.

„Kinky Pink“ yra garantuotas svečių saugumas.

„Visada turime apsaugos darbuotojus. Jie neina į bendrą erdvę. Jeigu įvyksta kažkoks incidentas, juos pakviečiame ir žmonės yra išprašomi iš renginio.

Dėl to yra griežtas reikalavimas dėl alkoholio. Jei žmogus per girtas, mes jį išprašome, užbėgdami įvykiams už akių. Bet tokių atvejų pasitaiko labai mažai“, – tikino jie.

Vakarėlių vietos nuolat kinta

„Supratome, kad mums patiems yra įdomu atrasti naujas vietas, ir žmonėms tai patinka. Tiesa, kartais nėra paprasta ir lengva surasti jas Vilniuje...

Galime pasigirti, kad jau du kartus darėme geriausiame Vilniaus klube „Opium“. Taip pat „Pramogų banko“ klube Emenai ir panašiai.

Dažniausiai stengiamės rasti tokias patalpas, kuriose daug skirtingų erdvių. Viena erdvė visada būna tamsi ir dedikuota „Dark room‘ui“ – tai yra speciali vieta, kur žmonės gali nusimesti likusius drabužius ir intymiai praleisti laiką su savo (ar ne savo) pora. Nebūtina mylėtis, kartais užtenka pajusti kitų žmonių energetiką, kad įsikvėpti meile savo partneriui. Kitos erdvės skirtos performansams, šou, šokiams, workšopams, bet visada gali surasti ramesnę erdvę, kurioje galima ramiai pabendrauti su kitais sutiktais žmonėmis“, – kalbėjo Aidas ir Virginija.

O kiek daugiausiai žmonių gali būti vienu metu tokio tipo vakarėlyje?

„Galbūt norėtųsi jau uždėti limitą, bet dar to nereikia daryti, tačiau artėjame, Daugiausiai pas mus buvo apsilankę 200 žmonių. Žmonės kartais planuoja apsilankymą pusę laiko, bet taip ir gali išdrįsti ateiti.

Pavyzdžiui, buvome „KitKat“ klube Berlyne, kuriame buvo 2000 žmonių. To klubo veikla ir idėja yra yra panaši į mūsų renginius, drįstame teigti, kad darome išsamesnę programą, ir „vaibas“ pas mus daug draugiškesnis “, – paminėjo jie.

Kai kurie žmonės vis dar galvoja, kad tokių vakarėlių Lietuvoje nėra, jie renkasi važiuoti į užsienį ir labai nustemba sužinoję, kad vakarėliai yra čia pat, tereikia pažinoti Kinky Pink.

„Kokybės atžvilgiu, nesigiriame, bet tikrai esame aukštai. Keliame didelius reikalavimus sau ir mums yra įdomu tai, ką darome, norime, kad ir žmonėms būtų įdomu. Bet vis dar yra kažkiek ribotas požiūris. Kiti nedrįsta, nes bijo sutikti draugą, klasioką, kaimyną, mamą, tėtį. Nes ką gali žinoti“, – šypsojosi jie.

Kaip apskritai kilo mintis organizuoti tokius drąsius pasibuvimus Lietuvoje? Organizatoriai sako, kad ši idėja kilo iš širdies ir neturėjimo ką veikti, kai nevartoji alkoholio.

„Patys pajutom. Mes nevartojame alkoholio, vis pritrūkdavo kažkokios veiklos vakarėliuose ir taip ekspromtu gimė idėja. Labai greitai pasidarėme pavadinimą, logotipą. Ši idėja gimė iš vidaus.

Po kurio laiko, kai jau organizavome vakarėlius, išvykome į Berlyną, aplankėme „Kitkat“ ir dar porą vietų, kad pasitikrintume, kokiame esame lygyje ir ką dar galime duoti savo žmonėms, pasižiūrėti, kokias darome klaidas. Supratome, kad viskas yra gerai, esame aukštame lygyje.

Mūsų lankytojai yra pakankamai „Kinky“. Ir yra išalkę tokio tipo renginių. Jie ir tinkamai apsirengia, ir nuotaika jaučiasi, ir bendrauja tarpusavyje gražiai. Taip pat mūsų draugai – fantazijos.lt ir BDSM Architecture bei SKYN padeda, kad tai įvyktų“, – sakė organizatoriai

Mūsų renginių idėjinis tikslas – kad žmonės taptų laisvesni nuo žalingų, visuomenės primestų socialinių normų, kurios legalios visomis prasmėmis, tačiau morališkai „draudžiamos“.

Paklausti, ar sulaukia piktų žinučių, jie sakė, jog asmeniškai nesulaukia, tačiau kartais komentaruose mato, kad juos vadina iškrypėliais.

„Bet mes į tai nekreipiame dėmesio. Ne į tai orientuojamės. Visada bus įvairių nuomonių. Mes norime plėsti žmonių pasaulėžiūrą, požiūrį į santykius ir suteikti kitokią laisvalaikio praleidimo erdvę. O ir planavimo reikalai užima tikrai daug laiko. Kartais sunku rasti patalpas, ne visi mus įsileidžia. Nuolat ieškome naujų veidų pasirodymams, kuriame programą.

Dar labai svarbu pridurti, kad mūsų renginiai nėra svingerių vakarėliai. Pagrindinis skirtumas, yra tas, kad seksualiniai dalykai yra tik viena iš sudedamųjų mūsų renginio dalių. Mes esame apie laisvę, toleranciją, vienas kito pažinimą, pokalbius, gerą muziką ir jaukią atmosferą tyrinėti, pažinti.

Gyvenimas yra trumpas ir būti laisvam yra gera.

Mūsų manymu žodis KINKY yra elgesio, išvaizdos, veiklų ir normų apibūdinimas, viršijantis įprastas visuomenės „seksualinio normalumo“ ribas“, – teigia pašnekovai.

Kokie yra jūsų veiklos planai?

„Artimiausiu metu mes norime pamėginti padaryti Kinky Pink vakarėlį užsienyje, konkrečiai – Tenerifėje. Taip pat, dar tolimesni planai, kuriems reikia finansavimo – atidaryti pirmąjį vienintelį pasaulyje MUSEUM OF KINK. Sekite mus socialiniuose tinkluose arba investuokite į mūsų idėją. Netrukus paleisime „Crowdfunfing“ kompaniją“, – šypsosi Aidas ir Virginija.

Artimiausias vakarėlis vyks balandžio 13 d.