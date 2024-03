Kim Kardashian sūnui susitikus su Leoneliu Messi – internautų įtūžis: „Štai ką gali pinigai“

Neeilinė akimirka įvyko sekmadienio vakarą, kai L. Messi komanda „Inter Miami“ Los Andželo „Dignity Health Sports Park“ stadione žaidė su „L.A. Galaxy“, o visi žaidėjai išėjo laikydami vietos vaikų rankas.

„Saintas kartu su Messi šįvakar išėjo į aikštę per La Galaxy ir Inter Miami rungtynes!!! Jis išgyvena visišką svajonę“, – K. Kardashian parašė kartu su vaizdo įrašu, kuriuo pasidalijo socialiniame tinkle „X“ (anksčiau žinomame kaip „Twitter“).

43-ejų realybės šou žvaigždė, kuri dalijasi Saintu su savo buvusiuoju vyru Kanye Westu, savo „Instagram“ istorijose taip pat paskelbė sūnaus ir bičiulio nuotrauką, kurioje jie stebi rungtynes.

Moteris taip pat padėkojo Los Andželo „Galaxy“ už tai, kad „išpildė visas jų svajones.“

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr