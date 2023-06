Kim Kardashian pavydi naujajai Kanye Westo žmonai: viskas dėl dukros

K. Kardashian ir K. Westas kartu turi dukras North (10 m.) ir Chicago (5 m.) bei sūnus Saint (7 m.) ir Psalmą (4 m.). Nors vyras stengiasi skirti laiko visiems vaikams, kiek dažniau kartu būna su vyriausia dukra North, rašo portalas „Mirror“.

Tai, kad K. Westas daug laiko praleidžia su dukra North, nepatinka buvusiai žmonai K. Kardashian. Pasak šeimai artimų šaltinių, moteris esą pavydi, kad naujoji buvusio sutuoktinio žmona pernelyg artimai bendrauja su judviejų dukra.

Neseniai Bianca ir North buvo pastebėtos besilaikančios už rankų reperio 46-ojo gimtadienio vakarėlyje, taip pat užfiksuotos besišnekučiuojančios per atostogas Japonijoje.

Nors 10-metė, atrodo, puikiai sutaria su naująja tėčio žmona, panašu, kad K. Kardashian jaučiasi kiek kitaip.

„Kim mano, kad Bianca pernelyg priartėjo prie jos dukters. Ši moteris padarė daugybę dalykų, kad būtų panaši į Kim. K. Kardashian jau ir taip pergyvena dėl vaikų auginimo jiems išsiskyrus, o šis faktas ją verčia dar labiau nerimauti“, – sakė šaltinis ir pridūrė, kad ji „tikrai pavydi“ Kanye naujajai žmonai.

Tačiau šeimai artimo šaltinio teigimu, mažoji North mano, kad Bianca yra „super šauni“ ir jos puikiai sutaria.

Primename, kad neseniai rašėme apie tai, jog naujoji K. Westo žmona B. Censori nenori būti garsi ir, priešingai nei jo buvusioji K. Kardashian, kovoja su buvimu dėmesio centre.

Vienas šaltinis teigė, kad Bianca yra daug santūresnė, nei kitos Kanye buvusios moterys, įskaitant Kim ir modelį Julia Fox.

Be to, pranešama, kad jai sunku matyti aplink tiek daug besisukiojančių fotografų, žurnalistų ir ji nenori dalinti interviu.

„Bianca per daug nesišneka su pašaliniais. Savo vyrui ji skiria visą laiką, dažniausiai su juo būna 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tačiau buvimas kartu su tokiu garsiu vyru jai yra iššūkis. Visgi ji pažįsta Kanye jau seniai, turi daug kantrybės, žino, kaip su juo elgtis, ir džiaugiasi, kad jis yra šalia“, – sakė porai artimas šaltinis.