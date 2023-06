Naujoji Kanye Westo žmona nesusitvarko su vyro populiarumu: susidūrė su sunkumais

Teigiama, kad naujoji K. Westo žmona B. Censori nenori būti garsi ir, priešingai nei jo buvusioji K. Kardashian, kovoja su buvimu dėmesio centre, rašo portalas „Mirror“.

Garsus reperis su savo prekės ženklo „Yeezy“ architekte susituokė per privačią ceremoniją šiais metais ir ne kartą buvo užfiksuoti besimėgaujantys šiltais pasimatymais.

Tačiau vienas šaltinis teigė, kad Bianca yra daug santūresnė, nei kitos Kanye buvusios moterys, įskaitant Kim ir modelį Julia Fox.

Be to, pranešama, kad jai sunku matyti aplink tiek daug besisukiojančių fotografų, žurnalistų ir ji nenori dalinti interviu.

„Bianca per daug nesišneka su pašaliniais. Savo vyrui ji skiria visą laiką, dažniausiai su juo būna 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tačiau buvimas kartu su tokiu garsiu vyru jai yra iššūkis. Visgi ji pažįsta Kanye jau seniai, turi daug kantrybės, žino, kaip su juo elgtis, ir džiaugiasi, kad jis yra šalia“, – sakė porai artimas šaltinis.

Kitaip nei Bianca, realybės šou žvaigždė Kim susitikinėdama su Kanye turėjo savo verslo imperiją ir negalėjo visada viską mesti, kad būtų šalia jo.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjus vos dvejiems mėnesiams po skyrybų su realybės šou žvaigžde K. Kardashian, garsus vyras buvo pastebėtas su nauja mylimąja, australe B. Censori.

Užfiksuotose nuotraukose netrukus buvo matyti, kad poros pirštus jau puošia vestuviniai žiedai.

Kaip tuo metu pranešė šaltiniai, Kanye ir Bianca surengė privačią vestuvių ceremoniją, tačiau jų santuoka nebuvo oficialiai įregistruota. Manoma, kad vestuviniai žiedai simbolizuoja mylimųjų įsipareigojimus vienas kitam.

Nors nėra žinoma, kiek laiko draugauja šviežiai iškepta pramogų pasaulio pora, skelbiama, kad naujoji reperio širdies draugė nuo 2020 metų dirbo prekės ženklo „Yeezy“, priklausančio pačiam K. Westui, dizainere.

Primename, kad K. Westas ir K. Kardashian susituokė 2014 metais ir susilaukė keturių vaikų.