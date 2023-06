Kanye Westas su žmona viešumoje nevaldė jausmų: užfiksuoti intymūs prisilietimai

Birželio 13-ąją K. Westas ir B. Censori buvo pastebėti viešumoje, kai kartu užkandžiavo populiariame „The Lobster“ restorane Santa Monikoje.

Fotografų užfiksuotuose kadruose matyti, kaip atsisėdęs K. Westas meiliai laiko už liemens šalia stovinčią žmoną. Kitose nuotraukose matyti ir poros bučiniai.

Kanye vilkėjo tamsiai pilkus marškinėlius, kuriuos derino su šviesiai pilkomis sportinėmis kelnėmis. Vyras savo įvaizdį papuošė juoda rankine, nešiojama ant juosmens.

Bianca pasirinko smėlio spalvos marškinėlius su apykakle, surišamus nugaroje, ir permatomas pilkas pėdkelnes. Savo įvaizdį ji užbaigė sidabriniais aukštakulniais ir auksiniais auskarais.

Primename, kad neseniai rašėme apie tai, kad naujoji K. Westo žmona B. Censori nenori būti garsi ir, priešingai nei jo buvusioji K. Kardashian, kovoja su buvimu dėmesio centre.

Porai artimas šaltinis teigė, kad Bianca yra daug santūresnė, nei kitos Kanye buvusios moterys, įskaitant Kim ir modelį Julia Fox.

Be to, pranešama, kad jai sunku matyti aplink tiek daug besisukiojančių fotografų, žurnalistų ir ji nenori dalinti interviu.

„Bianca per daug nesišneka su pašaliniais. Savo vyrui ji skiria visą laiką, dažniausiai su juo būna 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tačiau buvimas kartu su tokiu garsiu vyru jai yra iššūkis. Visgi ji pažįsta Kanye jau seniai, turi daug kantrybės, žino, kaip su juo elgtis, ir džiaugiasi, kad jis yra šalia“, – sakė porai artimas šaltinis.