Kieme pusę amžiaus slypėjo šeimos paslaptis: atidarius kapsulę negalėjo patikėti

Viskas prasidėjo nuo močiutės žinutės šeimos pokalbių grupėje. Ji pakvietė artimuosius susirinkti ir paprašė kiekvieno atsinešti po patiekalą bendram stalui. Tačiau kvietime buvo paminėta ir neįprasta susitikimo priežastis – šeima pagaliau ketino atkasti prieš pusę amžiaus paslėptą laiko kapsulę, rašė People.
„Iki tol apie ją nebuvau net girdėjusi. Sužinojau tik likus maždaug savaitei iki atkasimo. Taip ir paaiškėjo, kad mūsų šeimos kieme jau 50 metų yra užkasta laiko kapsulė!“ – pasakojo M. Jones.
Po 50 metų atskleidė šeimos paslaptį
2026 metų liepos 18 dieną M. Jones kartu su artimaisiais susirinko Ašlando mieste, Ohajo valstijoje. Moters tetos ir dėdės namo priekiniame kieme šeimos laukė neeilinė užduotis – atkasti betoninę kapsulę, kurioje dešimtmečius buvo saugomi įvairūs daiktai.
Į susitikimą atvyko pusbroliai, pusseserės, vyresniosios kartos giminaičiai ir net šeimos draugų artimieji, kurių šeimos nariai prieš daugelį metų taip pat buvo prisidėję prie kapsulės turinio.
Vėliau šios neįprastos akimirkos buvo paviešintos socialiniame tinkle „TikTok“.
Idėja sukurti laiko kapsulę kilo M. Jones proseneliui Rogeriui Steineriui. Vyras norėjo ateities kartoms palikti prisiminimą apie savo šeimos gyvenimą ir tuometę kasdienybę.
Prie sumanymo prisidėjo ir jo dukra Miriam, M. Jones močiutė, kuri kartu su kitais artimaisiais bei draugais rinko daiktus, turėjusius išlikti ateities kartoms.
R. Steineris į šį sumanymą žiūrėjo itin atsakingai. Norėdamas užtikrinti, kad kapsulė išliktų nepažeista, jis net konsultavosi su kapinių specialistais dėl tinkamos betoninės talpyklos pasirinkimo. Vyras padengė jos vidų apsaugine danga, įbėrė kačių kraiko drėgmei sugerti ir kruopščiai užsandarino.
Nors dalis šeimos narių norėjo kapsulę atidaryti jau po 25 metų, galiausiai buvo nuspręsta išlaukti visą pusę amžiaus.
M. Jones močiutė, kuriai kapsulės užkasimo metu buvo maždaug 27-eri, iki šiol prisiminė tikslią jos vietą.
Kai šeima pagaliau susirinko atskleisti paslapties, iš žmonių, kurie prieš 50 metų prisidėjo prie šio sumanymo, gyvi buvo likę vos aštuoni. Tarp jų – ir 99 metų M. Jones tėvo pusseserė.
Viduje laukė netikėti radiniai
Vis dėlto šeimos džiaugsmą kiek aptemdė nemalonus atradimas. Atidarius betoninę kapsulę paaiškėjo, kad per daugelį metų į jos vidų pateko drėgmės.
Nepaisant kruopštaus R. Steinerio pasiruošimo, nemaža dalis laikraščių ir kitų popierinių daiktų buvo apipeliję.
Tačiau artimieji nenuleido rankų. Užsimovę pirštines, jie pradėjo atsargiai rūšiuoti radinius, kurie leido pažvelgti į 1976 metų kasdienybę.
Kapsulėje buvo rasti seni televizijos programų žurnalai „TV Guide“, leidiniai „Reader’s Digest“, automobilių valstybiniai numeriai, cigarai, žiebtuvėliai, viskio buteliai, pilni „Coca-Cola“ buteliukai, „Hershey’s“ šokolado milteliai ir strėlių antgaliai.
Vienas neįprasčiausių radinių buvo sandariai uždarytas kramtomosios gumos pakelis, kuris po žeme išgulėjo net 50 metų.
„Manau, kad niekas jos nebandė ragauti. Ir, turbūt, visi sutiksime, kad geriausia būtų jos nė neliesti!“ – juokavo M. Jones.
Dėmesio sulaukė ir kapsulėje rastas žurnalas „Playboy“, kuris sudomino socialinių tinklų vartotojus.
Tarp radinių taip pat buvo iš Nyderlandų atvežtas alaus butelis, kurio viduje slėpėsi vieno iš giminaičių ranka rašytas laiškelis.
Šeima aptiko ir senovinį prietaisą, primenantį kasos aparatą arba skaičiavimo mašiną. M. Jones spėjo, kad jis galėjo priklausyti jos dėdei, kadaise turėjusiam degalinę.
Kai kurie radiniai sujaudino iki širdies gelmių
Nors kapsulėje netrūko netikėtų ir smalsumą keliančių daiktų, didžiausią emocinę vertę šeimai turėjo asmeniniai artimųjų palikti prisiminimai.
Vienas tokių radinių buvo M. Jones močiutės savo vaikams parašytas laiškas. Jame moteris pasakojo, kur tuo metu gyveno šeima, ir aprašė įvairias jų kasdienybės detales. Laiškas buvo parašytas suvokiant, kad po 50 metų, kai kapsulė bus atidaryta, jos pačios jau gali nebebūti tarp gyvųjų.
Ypač jautrus momentas M. Jones buvo ir prosenelės ranka rašyto dokumento atradimas. Moteris pasakojo, kad prosenelė mirė, kai jai buvo maždaug 12 ar 13 metų.
„Rasti kažką, ką ji buvo parašiusi savo ranka, buvo tarsi susigrąžinti dar mažą jos dalelę“, – jautriai kalbėjo M. Jones.
Dar vienas ypatingas radinys – senovinė šeimos sodybos nuotrauka, kurioje pastatas užfiksuotas būtent tą dieną, kai buvo užkasta kapsulė. Ši fotografija moteriai leido geriau įsivaizduoti, kaip anuomet gyveno jos artimieji ir kokią reikšmę jiems turėjo ateities kartoms palikti daiktai.
Prosenelio dovana, kurios vertė – neįkainojama
M. Jones neslėpė, kad socialiniuose tinkluose atsirado žmonių, kurie rastus daiktus pavadino beverčiais.
Tačiau moteris pabrėžė, kad šeimai niekada nebuvo svarbi materialinė radinių vertė. Kiekvienas jų simbolizavo žmogų, kuris prieš daugelį metų nusprendė ateities kartoms palikti dalelę savo gyvenimo.
Laiko kapsulės sumanytojas R. Steineris mirė 1989 metais – likus ketveriems metams iki M. Jones gimimo. Taigi moteris niekada neturėjo galimybės susipažinti su proseneliu, kurio idėja po daugelio metų subūrė visą šeimą.
Dabar M. Jones kartu su seserimis svarsto galimybę sukurti ir savo laiko kapsulę. Tiesa, šįkart jos greičiausiai pasirinktų kitokį saugojimo būdą, kad daiktai būtų geriau apsaugoti nuo drėgmės.
Prisiminusi šią neeilinę patirtį, moteris neslėpė, kad prosenelio palikimas jai tapo ypatinga dovana.
„Jam taip rūpėjo šeima, kad jis nusprendė išsaugoti mažą dalelę savo ir aplinkinių gyvenimo, žinodamas, jog kapsulę kada nors atidarys žmonės, kurių jis galbūt niekada nesutiks.
Aš buvau viena iš tų žmonių. Niekada neturėjau galimybės jo pažinti, tačiau galėjau prisiliesti prie to, kas jam buvo taip svarbu, kad nusprendė palikti mums. Būtent todėl man tai yra tokia nuostabi dovana“, – sakė M. Jones.
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