Prisimenate šią aktorę iš filmo „Ponia Dautfajė“? Pamatykite, kaip moteris atrodo dabar

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Štai kaip atrodo ir ką veikia dabar
Aktorė Sally Field filme įkūnijo Mirandą Hilard – pagrindinio herojaus Danielio buvusią žmoną, užmezgusią romantiškus santykius su savo bendradarbiu Stiu, kurį suvaidino Pierce'as Brosnanas, rašė People.
2026 metų gegužę S. Field žurnalui „People“ papasakojo apie darbą su Robinu Williamsu. Aktorė prisiminė, kad kolega padėjo sustabdyti filmo „Ponia Dautfajė“ filmavimą, kai ji sužinojo, jog jos tėvą ištiko sunkus insultas.
„Jo siela buvo tikras deimantas. Aš jį dievinau“, – apie velionį kolegą kalbėjo aktorė.
Po pasirodymo kultine tapusioje komedijoje S. Field ir toliau sėkmingai tęsė aktorės karjerą. Už vaidmenį 2012 metų filme „Linkolnas“ („Lincoln“) ji buvo nominuota „Oskarui“ geriausios antrojo plano aktorės kategorijoje. Tai buvo jau trečioji jos nominacija prestižiniam apdovanojimui, kurį per savo karjerą ji yra pelniusi du kartus.
Tarp kitų žinomų aktorės filmų – „Forestas Gampas“ („Forrest Gump“, 1994), „Kur širdis“ („Where the Heart Is“, 2000), „Užsispyrusios blondinės 2“ („Legally Blonde 2: Red, White & Blonde“, 2003), „Sveiki, mano vardas Doris“ („Hello, My Name Is Doris“, 2015), „Spoiler Alert“ (2022), „80 for Brady“ (2023) ir „Remarkably Bright Creatures“ (2026).
„Emmy“ apdovanojimą pelniusi aktorė taip pat žinoma dėl vaidmenų televizijos serialuose „Ligoninės priimamasis“ („ER“), „Broliai ir seserys“ („Brothers & Sisters“), „Maniac“, „Dispatches from Elsewhere“ bei „Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty“.
2018 metais S. Field išleido memuarų knygą „In Pieces“, kurioje pasidalijo asmeninio gyvenimo ir karjeros išgyvenimais.
Be aktorystės, Los Andžele gimusi kino žvaigždė aktyviai užsiima visuomenine veikla. 2005 metais viešai prabilusi apie jai diagnozuotą osteoporozę, ji ėmė skatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti kaulų sveikatai. Aktorė taip pat nuosekliai pasisako už LGBTQ+ bendruomenės teises.
S. Field yra trijų sūnų mama. Su buvusiu vyru Stevenu Craigu ji susilaukė dviejų sūnų – Peterio ir Eli, o su kitu buvusiu sutuoktiniu Alanu Greismanu – sūnaus Samo.
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