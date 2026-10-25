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TV3 naujienos > Gyvenimas

Pamenate vaikus iš filmo „Ponia Dautfajė“? Štai kaip jie atrodo dabar

2026-10-25 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 13:00
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1993 metais pasirodžiusi komedija „Ponia Dautfajė“ iki šiol išlieka vienu įsimintiniausių filmų, o joje vaidinę vaikai per daugiau nei tris dešimtmečius užaugo ir pasuko savais keliais. Neseniai visi trys aktoriai vėl susitiko ir leidosi į prisiminimus apie filmavimo aikštelėje praleistą laiką.

Ponia Dautfajė (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (7)

1993 metais pasirodžiusi komedija „Ponia Dautfajė“ iki šiol išlieka vienu įsimintiniausių filmų, o joje vaidinę vaikai per daugiau nei tris dešimtmečius užaugo ir pasuko savais keliais. Neseniai visi trys aktoriai vėl susitiko ir leidosi į prisiminimus apie filmavimo aikštelėje praleistą laiką.

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Pokalbio metu jie prisiminė ne tik smagias akimirkas kuriant filmą, bet ir pagrindinį vaidmenį atlikusį aktorių Robiną Williamsą, kurio netektis iki šiol paliečia daugelį. Apie susitikimą ir prisiminimus apie legendinį aktorių rašoma CNN.com.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmas „Ponia Dautfajė“ (1993 m.)

Po 30 metų vėl susitiko filmo „Ponia Dautfajė“ aktoriai

2024 metais aktorė Mara Wilson savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje įsiamžino kartu su buvusiais filmo „Ponia Dautfajė“ kolegomis Matthew Lawrence’u ir Lisa Jakub. Po daugelio metų susitikę aktoriai dar kartą prisiminė bendrą patirtį kuriant vieną žinomiausių to meto komedijų.

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Tuo metu trijulė buvo neseniai apsilankiusi M. Lawrence’o tinklalaidėje „Brotherly Love Podcast“, kurią jis veda kartu su broliais Joey ir Andrew.

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„Labai juokinga, kad tą pačią savaitę, kai lankiausi San Franciske, man pavyko susitikti ir su savo „Dautfajės“ broliais ir seserimis“, – socialiniame tinkle rašė M. Wilson.

Bendra nuotrauka pasidalijo ir L. Jakub. Prie jos aktorė parašė jautrią žinutę, atskleidusią, kad per kelis dešimtmečius jų ryšys nė kiek neišblėso.

„Sesės puikiai praleido laiką su broliu. Jie man vis dar atrodo kaip mano tikri brolis ir sesė – net praėjus 30 metų po „Ponios Dautfajės“ filmavimo“, – rašė ji.

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Prisiminė ypatingą Robino Williamso poelgį

Tinklalaidėje susitikę filmo „Ponia Dautfajė“ aktoriai taip pat prisiminė ne tik linksmus filmavimo užkulisius, bet ir ypatingą Robino Williamso elgesį su jaunaisiais kolegomis. Aktorius garsėjo spontaniškomis improvizacijomis, todėl dirbant su juo niekada nebuvo aišku, kas nutiks kitą akimirką.

„Dirbi filmavimo aikštelėje su Robinu ir galvoji: kas, po velnių, dabar nutiks?“ – apie jo nenuspėjamą improvizavimo stilių pasakojo M. Lawrence'as.

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Tačiau R. Williamsas kolegų atmintyje išliko ne tik kaip talentingas komikas. L. Jakub papasakojo, kad filmuojantis filme „Ponia Dautfajė“ jai kilo sunkumų dėl mokslų Kanadoje. Kelis mėnesius praleidusi filmavimo aikštelėje, ji susidūrė su situacija, kai mokykla nebenorėjo jos priimti atgal.

Sužinojęs apie šią situaciją, R. Williamsas parašė laišką mokyklos direktoriui, ragindamas persvarstyti sprendimą ir suteikti jaunai aktorei galimybę derinti mokslus su aktorės karjera. Nors laiškas situacijos nepakeitė, L. Jakub šį kolegos poelgį prisiminė kaip išskirtinį jo gerumo pavyzdį.

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Savo ruožtu M. Wilson su humoru prisiminė vaikystę filmavimo aikštelėje ir juokavo, kad augo apsupta gražių vyrų. Šis pasakymas atspindėjo šiltą ryšį, kurį ji užmezgė su filmo kolegomis, tarp jų – ir R. Williamsu.

Aktorius mirė 2014 metų rugpjūčio 11 dieną, būdamas 63-ejų. Iki šiol R. Williamsas prisimenamas ne tik dėl įsimintinų vaidmenų, bet ir dėl kolegoms rodytos empatijos bei gerumo.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aktorius Robinas Williamsas

„Ponia Dautfajė“ iki šiol laikoma viena įsimintiniausių komedijų

1993 metais pasirodžiusi komedija „Ponia Dautfajė“ tapo tikra kino klasika ir iki šiol išlieka vienu žinomiausių R. Williamso filmų. Kartu su juo juostoje vaidino Sally Field, Pierce’as Brosnanas ir Harvey Fiersteinas.

Filme pasakojama apie išsiskyrusį trijų vaikų tėvą Danielį Hilardą, kurį įkūnijo R. Williamsas. Po skaudžių skyrybų ir teisinių ginčų dėl galimybės matytis su vaikais vyras sugalvoja neįprastą planą – persirengia vyresnio amžiaus moterimi ir, pasivadinęs ponia Dautfajė, įsidarbina savo paties namuose vaikų aukle. Taip jis tikisi daugiau būti šalia atžalų ir neprarasti su jomis artimo ryšio.

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Filmas žiūrovus sužavėjo ne tik komiškomis situacijomis, bet ir jautria šeimos santykių istorija, kurioje paliečiamos skyrybų, tėvystės ir vaikų ilgesio temos. Šis vaidmuo tapo vienu ryškiausių R. Williamso karjeroje ir dar kartą atskleidė jo gebėjimą suderinti humorą su emocingomis scenomis.

1994 metais filmas „Ponia Dautfajė“ pelnė „Oskarą“ už geriausią grimą. Praėjus daugiau nei trims dešimtmečiams nuo filmo pasirodymo, jo istorija ir aktorių sukurti personažai vis dar prisimenami, o buvusių jaunųjų aktorių susitikimai primena, kokį svarbų vaidmenį ši komedija atliko jų gyvenime.

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