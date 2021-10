Katy Perry prireikė skubios sužadėtinio pagalbos: iškvietė ant scenos

Kaip pranešė yahoo.com, moters korsetas taip stipriai veržė, kad ši negalėjo dainuoti.

„Sveiki! Orlando, gal galėtum kiek atlaisvinti mano korsetą, jis pernelyg suveržtas? Negaliu dainuoti“, – scenoje paprašė Katy Perry.

Vyras iš karto atskubėjo į pagalbą ir buvo lydimas garsių plojimų. Padėkos negailėjo ir pati atlikėja. Sužadėtinį itin mielai pavadino – „mano herojumi“.

Katy Perry asks Orlando Bloom to undo her corset so she can sing at #PowerOfWomen https://t.co/9oTPLwL1pU pic.twitter.com/UiQY9NwpjD