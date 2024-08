Kate Middleton po ilgo laiko pasirodė viešai: gerbėjai užliejo šiluma

Retai matoma Kate, kuri šiuo metu gydosi nuo vėžio, pasirodžiusi įkvepiančiame vaizdo įraše, pritraukė daugybę žiūrovų.

Nuo chemoterapijos gydymo pradžios ir sausio mėn. pasitraukimo iš karališkųjų pareigų princesė viešai pasirodė retai.

Kovo mėnesį Kate paskelbė, kad gydosi nuo vėžio, ir nuo to laiko viešumoje buvo matoma tik per „Trooping the Colour“ ir Vimbldono vyrų vienetų varžybų finalą, skelbia dailymail.co.uk.

Todėl gerbėjai buvo sužavėti, kai pamatė ją kalbant olimpinėse žaidynėse, besišypsančią kartu su vyru Williamu, ir jie sveikino britų sportininkus. Socialinius tinklus greitai užplūdo žinutės, kuriose buvo giriama pora, o daugelį labai nustebino „tvirta“ Williamo išvaizda.

REKLAMA

REKLAMA

Gerbėjai gyrė ne tik Williamo, bet ir Kate išvaizdą.

„Jūs abu atrodote nuostabiai!!! Graži šukuosena, Willai, o Catherine atrodo stulbinamai!

REKLAMA

Vienas vartotojas tiesiog pasakė, kad „smagu vėl matyti Catherine ir Williamą“.

Trumpame „Instagram“ vaizdo įraše princas Williamas stovėjo šalia jos ir atrodė neįprastai griežtas.

Kate sakė: „Nuo visų mūsų, stebinčių namie, sveikinu Didžiosios Britanijos komandą“.

Velso princas, vilkintis oficialią mėlyną „Team GB“ palaidinę, trumpai pridūrė: „Puikiai padirbėta „Team GB“, jūs buvote įkvėpimas mums visiems“.

REKLAMA

REKLAMA

Karališkoji pora savo paskyroje socialiniame tinkle paskelbė ir trumpą žinutę: „Puikiai, kokia neįtikėtina kelionė!

Kiekvienas sportininkas parodė didžiulį atsidavimą, širdį ir aistrą. Jūs privertėte mus visus taip didžiuotis!“

Vaizdo įraše, kuris jau sulaukė daugiau nei 150 000 „patinka“ paspaudimų, buvęs Anglijos kapitonas ir futbolo ikona Davidas Beckhamas taip pat išreiškė palaikymą.

„Komanda, mes jumis didžiuojamės, sveikiname“, - sakė jis.

Vaizdo įrašą užbaigė amerikiečių reperis Snoop Dogg, kuris šiemet buvo populiarus olimpinėse žaidynėse kaip specialus kviestinis JAV transliuotojo NBC vedėjas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis su jam būdinga šypsena ir neformaliu charakteriu pasakė: „Ačiū, Didžioji Britanija. „Snoop Dogg“, princo ir jo mylimos žmonos vardu“, - prieš susikibdamas rankomis ir nulenkdamas galvą.

Kate ir Williamo spinduliuojantis vaizdo įrašas pasirodė netrukus po nuoširdaus karaliaus Karolio III pareiškimo, kuriame jis visus olimpiečius pavadino „įkvėpimu“.