Karolina Toleikytė – apie patirtą kuriozinę situaciją ir grožio konkursą: „Galvojau, kad man kojos sulinks“

Laidos vedėja K. Rimienė su Karolina kalbėjosi kone virš debesų – oro balione! Būtent čia žinoma mergina prisiminė ir ryškiausias savo modelio karjeros akimirkas.

Šiandien Karolina jau turi įgavusi daug daugiau patirties – mergina ne tik yra kur kas drąsesnė, bet ir turi aiškią nuomonę apie grožio industriją.

Grožio standartai ir darbas

Modelis pasakojo, kad grožio industrijoje grožiui ribų nėra, visi žmonės turi žavesio savyje.

„Manau, kad geriausia, kas nutiko šioje industrijoje yra tai, kad grožio standartams ribų nėra. Mes esame visi gražūs, visi unikalūs. Tai ir yra pati didžiausia dovana grožio industrijoje. Unikalu – lygu gražu“, – teigė laidos herojė.

„Mano mėgstamiausia sritis yra klasika. Manau, kad klasika niekada neišeis iš mados“, – pridūrė ji.

Laidos vedėja Karolinos pasiteiravo, kokie buvo sudėtingiausi momentai jos darbe. Pašnekovė tikino, kad – pirmas jausmas, kuomet išeini ant podiumo.

„Yra labai ilgas pasiruošimas iki tos minutės, kuomet tu jau išeini ant podiumo. Reikėtų akcentuoti, kad modelio darbas dažniausiai yra laukimas. Lauki, lauki, lauki. <..> Ir tuomet tas momentas, kai tu išeini – atperka visą laiką, kurį pralaukei“, – kalbėjo ji.

Įdomu tai, kad K. Toleikytę modelių agentūra pastebėjo dar tada, kai jai buvo vos 13 metų. Moteris džiaugėsi, kad tėvai ją palaikė nuo pat karjeros pradžios.

„Manau, kad jie yra puikūs tėvai, nes suprato, kad esu užsispyręs žmogus. Jie man niekada netrukdė siekti svajonių. Mane palaikė, man padėjo, manimi rūpinosi, kiek jie galėjo, kaip jiems pavyko. Iš pradžių gal jiems tai atrodė kaip koks žaidimas ar hobis. Po to tai peraugo į kur kas rimčiau. Esu labai dėkinga jiems, kad mane visą laiką palaikė“, – džiaugėsi moteris.

„Miss Fashion TV 2014“

Dar būdama 12-oje klasėje, iškart po paskutinio egzamino, Karolina sėdo į lėktuvą ir išvyko į Kiprą, kur vyko grožio konkursas „Miss Fashion TV 2014“. Tuomet visiškai jaunutė mergina nesitikėjo, kad konkurse triumfuos ir pasipuoš nugalėtojos karūna.

„Tai tiesiog priėmiau kaip nuotyki po mokyklos. Galvojau, kad leisiu sau pailsėti. Buvo puikus oras, merginos draugiškos. Labai gerai praleidau laiką. Galiu nuoširdžiai pasakyti, tikrai nesitikėjau, kuomet paskelbė top 10 finalisčių ir pasakė „Lietuva“, tuomet aš niekaip nesupratau“, – įspūdžiais dalijosi ji.

Pasak Karolinos, konkurso metu teko susidurti ir su kuriozinėmis situacijomis: „Su manimi buvo dar kitos lietuvės. Jos truputėlį pavyduliavo, todėl mano finalinę suknelę paslėpė. Mes visos turėjo išeiti su finalinėmis suknelėmis, o finalinės mano suknelės nėra, todėl reklaminės pauzės metu, organizatoriai nusprendė, kad vis dėlto finalo metu mes visos einame su maudymosi kostiumėliais.“

Modelis pridūrė, kad finalo metu jautė didelį stresą, kuomet išgirdo savo vardą: „Galvojau, kad man kojos sulinks.“

Gatvėje išvysite ir be makiažo

Ir nors mergina Lietuvoje puikia atpažįstama tiek gatvėje, tiek vartant populiariausių žurnalų puslapius, kasdienybėje ji mėgsta paprastumą. Viešumoje Karolina nevengia pasirodyti tiek su paprasta apranga, tiek ir be makiažo – net ir tuomet, kai gali sulaukti kitų žmonių apkalbų. O jų, deja, Karolina tikrai sulaukia. Modelis atskleis, kad ne kartą yra gavusi įrodymų, jog yra apkalbinėjama įvairiuose šalies susirašinėjimų forumuose. Nepaisant to, Karolina stengiasi per daug į tokias apkalbas nereaguoti.

„Šiuo klausimu turiu labai griežtą nuomonę. Manau, kad taip besielgdami žmonės, ypatingai – fotografuodami ar filmuodami iš pasalų, arba šiaip toje platformoje apkalbinėdami, pažeidžia kitų žmonių teises. Ir tai – absoliučiai akivaizdu. Manau, kad reikėtų nustoti tose platformose šnypšti ir pradėti gyventi savo gyvenimus. Bet, žinoma, jei šiems žmonėms jų pačių gyvenimai yra neįdomūs, o kitų – įdomesni, tuomet, ką aš galiu padaryti? Tiesiog nekreipiu dėmesio į tuos, kurie neturi savo gyvenimo“, – atviravo Karolina.

Nauja veikla

Laidoje Karolina kalbėjo ir apie naują veiklą savo gyvenime – kino industriją. Modelis atskleidė, kur ir kada žiūrovai ją galės išvysti jau visai netrukus.

„Nežinau, kiek galiu atskleisti, bet šį rudens sezoną turėtų išeiti naujas serialas, kurį rodys iš pradžių per Go3, o vėliau rodys ir TV3 televizija. Vaidinsiu istoriniame seriale. Nenoriu labai išsiplėsti, bet labai kviečiu visus žiūrėti. Labai įspūdingas projektas. Manau, kad labai tokių reikia serialų“, – šyptelėjo ji.

