Benkunskienė – apie pasikeitusį gyvenimą ir pažintį su vyru: „Galvojau – parašys, ar neparašys“

Poros keliai susikirto dar prieš penkerius metus prie sostinės Rotušės. Vismantė iki šiol pamena tą pirmąjį jų pažinties vakarą, kai ją, besiruošiančią vakaro koncertui solistę, užkalbino tuomet kylančia politikos žvaigžde vadinamas Valdas…

Šiandien poros gyvenimas išties apsivertęs – gimusi dukrytė Agota bei atsiradę nauji statusai – meras ir mero žmona, pakeitė jų kasdienybę.

„Nuo pat pradžių, kai su Valdu susipažinome, tas laikas mums buvo tikrai prasmingas ir dėkingas. Aš tuo metu buvau studentė, Valdas irgi nedirbo savivaldybėje. Mums, kaip porai, tas laikas buvo labai gilus. Mes galėjome gerai vienas kitą pažinti. Dabar tai, kad pasikeitė Valdo pareigos, priėmėme labai natūraliai. Visas laikas, kuris lieka jam laisvalaikiui, yra tas metas, skirtas mūsų šeimos išsigryninimui.

Nepaisant sunkumų, kuriuos kartais atsinešame į namus, stengiamės tuo neapsunkinti savo santykių. Kai iškyla sunkumai, stengiamės išsikalbėti ir suprasti vienas kitą“, – kalbėjo Vismantė.

Poros santykiai vystėsi greta aktyviai į politiką ėjusio Valdo karjeros, bet Vismantė sako, kad jie saugo savo vidinį gyvenimą, šilumą ir artumą nuo viešumo ir kitų išorinių veiksnių.

Vismantė Benkunskienė su vyru (14 nuotr.) Vismantė Benkunskienė su vyru Vismantė Benkunskienė Vismantė Benkunskienė +10 Valdas Benkunskas ir Vismantė Benkunskienė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Valdo Benkunsko vestuvių akimirkos (Fotobankas) Valdo Benkunsko vestuvių akimirkos (Fotobankas) Valdo Benkunsko vestuvių akimirkos (Fotobankas) Valdo Benkunsko vestuvių akimirkos (Fotobankas) Valdo Benkunsko vestuvių akimirkos (Fotobankas) Valdas Benkunskas su žmona (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Valdas Benkunskas su žmona Vismante (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Valdas Benkunskas su žmona Vismante (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Valdas Benkunskas su žmona Vismante ir dukrele (Fotobankas) Valdas Benkunskas su žmona Vismante (Fotobankas)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vismantė Benkunskienė su vyru

Tačiau neužsidaro nuo visuomenės, nes jos manymu, miestiečiai turi matyti, kad Vilniaus meras gyvena tokiais pat rūpesčiais, kaip ir kiekvienas šeimos žmogus.

„Tai yra natūralu, kad esi atpažįstamas gatvėje. Tačiau labai džiaugiuosi, kad žmonės yra tokie draugiški, kad yra žmonių, kurie prieina prie Valdo, nori su juo nusifotografuoti, su juo pasisveikinti. Kartais ir pastebėjimų pateikia. Priimam tai labai natūraliai, – apie žinomumą kalbėjo moteris. – Būti nuolat matomam yra pasirinkimo klausimas.

Smagu, kad žmonėms mes įdomūs, o jei būtume uždari, vargu, ar Valdo darbai būtų tokie reikšmingi. Atvirumas kartais tampa tokiu dėkingu aspektu žmonėms. Svarbu parodyti, kad mes esame tokia pati šeima su tokiomis pačiomis problemomis, kad pas mus taip pat auga vaikai, supa ta pati buitis.

Smagu žinoti, kad tas pat meras, atstovaujantis visam miestui, yra toks pat žemiškas, paprastas, su savomis buities problemomis.“

Atskleidė, koks yra meras

Vilniaus miesto merą žmonės pažįsta tik kaip miesto šeimininką. O koks jis yra namuose?

„Valdas yra labai atsakingas, jam rūpi, kaip mes gyvename su Agota. Jis kelis kartus per dieną paklausia, kaip mes laikomės. Valdas yra vyriškas vyras – toks, kuris nėra perdėtai saldus ar jautrus. Bet tai ir yra jo tvirtybė. Jis yra jautrus kalbant apie šeimą.

Valdo racionalumas, kuris daro įtaką jam ne tik darbe. Jo savybes galima vardinti ir vardinti, bet viskas telpa į tai, kad jį tiesiog myli. Kai myli, priimi žmogų su visomis jo savybėmis, kurios kartais nepatinka kitiems“, – neslėpė moteris.

Pašnekovė pokalbio metu ne sykį pabrėžė, kad jiedu su Valdu santykiuose greitu žingsniu nežingsniavo – jiedu verčiau išlaukė tinkamos akimirkos jiems vystytis.

„Rimti santykiai buvo išlaukti. Komunikacija su kitais žmonėmis man niekada nebuvo svetima – koncertai reikalauja bendravimo, tad pažinčių turėjau pačių įvairiausių. Priėmiau tai kaip darbo dalį, o ne kažkokią simpatiją. Mano gyvenime niekad nebuvo kažkokių trumpų draugysčių, kur išsiskiri po mėnesio. Noriu, kad ir Agota suprastų, kad galima pažinti tikrąsias žmogaus, su kuriuo nori kurti ateitį, vertybes“, – kalbėjo ji.

Kalbėdama apie dukrelės auginimą, Vismantė atskleidžia, kad jos vyras nuo pat pradžių buvo tikras tėtis ir nors ne visada sugeba padėti, stengiasi įsitraukti į dukros gyvenimą.

„Mes be didelių pokalbių ir nesutarimų sugebame pasiskirstyti savo darbus. Valdas labai džiugiai visada padeda auginti dukrą, ja rūpintis. Nėra taip, kad aš viena ja rūpinasi. Savaitgaliais visada vyras man leidžia pailsėti, perimdamas vienus ar kitus darbus. Jis – be galo mylintis tėtis, o Agota yra tas vaikas, kuriam labai reikia to kitokio bendravimo su tėčiu“, – teigia ji.

Namuose be muzikos neapsieinama

O kaip gi moteris pasuko į muziką ir tapo operos soliste? „Nuo mažų dienų kryptis į muziką man buvo duota tėvų. Atsimenu, kai pradėjau lankyti vieną muzikos grupę, paskui atsirado ir muzikos mokykla. Visada buvau koncertukų namuose iniciatorė, tad kažkaip natūraliai susidėliojo, kad paskui sekė ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, galiausiai įstojau į muzikos ir teatro akademiją, paskui studijavau vokalą ir pedagogiką. Taip viskas ir susidėliojo.“

Vis dėlto mokykloje moteris svarstė sukti ir medicinos keliu: „Mano močiutė buvo akušerė, tad man visuomet buvo labai įdomu, kas medicinoje vyksta. Bet esu be galo pilnatvėje savo kelyje, man klasikinė muzika labai daug suteikia dvasiškai.“

Viso nėštumo metu, kaip teigia laidos viešnia, dukrelė girdėjo muziką. Likus vos dviems savaitėms iki gimdymo Vismantė dar dalyvavo koncerte. O ir namuose iki šiol ji nuolat pratina Agotą prie muzikos skambesių.

„Dažniau skamba iš manęs muzika, nei ji būna būna leidžiama, aš vedama impulso paimu ir uždainuoju. Paskutinį kartą Valdas lauke plovė automobilį, o aš su Agota buvau užsiėmusi ir tiesiog uždainavau. Valdas tik girdžiu sukluso, pradėjo sakyti, kad labai gražu. Mūsų namai pilni muzikos, su Agota ir parepetuoju, ji dar pilve girdėjo muziką. Ji pati reaguoja į muziką. Kartais ji išgirsta muziką ir matosi, kaip ji suklusta“, – kalbėjo ji.

Paklausta apie šeimos tradicijas, pašnekovė neslėpė, kad jos šeimai jos labai svarbios. Jų namuose svarbi kultūra, kultūrinė praeitis ir papročiai.

„Prisiminiau karantino laikotarpį ir buvo Velykos. Dviese su Valdu ir buvo taip slogu. Vaizdo skambučiai, aišku, padeda, bet neatstoja realaus bendravimo. Mūsų stalas buvo visiškai tradicinis. Labai mėgstame tęstinumą – tęsiame močiutės, mamos tradicijas ir labai noriu, kad tai tęstųsi Agotos šeimoje“, – kalba ji.

„Šiai dienai aš esu mama – tai mano didžiausias darbas. Ir Valdas man nuolat kartoja, kad namuose nudirbu didelį darbą – viską sužiūriu, pasirūpinu dukrele, sutvarkau namus. Mamos vaidmuo šiuo metu man pats svarbiausias, bet muzika visada bus su manimi“, – šypteli moteris.

Prisiminė pažintį

Pora susipažino Rotušėje, per vieną iš Vismantės koncertų. Kaip sako pašnekovė, tada tai nebuvo romantiškas susitikimas.

„Nebuvo taip iškart, kad su manimi flirtavo. Aišku, galvojau, ko į mane taip žiūri... – su šypsena pasakojo ji. – Galvojau, parašys, ar neparašys, juk aš tikrai nerašysiu pirma.“

Po kelerių metų draugystės pora susižadėjo pajūryje, kur tiesiog kalbant vyras paprašė moters rankos.

„Buvo netikėta, bet labai laukta žinia. Buvome prie jūros, kalbėjome apie ateitį ir Valdas paprastai ir kukliai paklausė, ar būsiu jo žmona. Tai buvo klausimas ne iš pompastikos, o iš begalinio jausmo. Vestuvės mums buvo pažadas, priesaika prieš Dievą – tai mums buvo svarbiausia. Visada žinojau, kad vestuvės mano gyvenime bus tik vieną kartą, norėjau tokios suknelės, kuri būtų pagal mane“, – apie mažą vestuvių ceremoniją kalbėjo moteris.