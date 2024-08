Karalius Karolis III turi keistus miego įpročius: tai itin būdinga vyrams ir Lietuvoje

Naujausiame „A Right Royal Podcast“ epizode laidos vedėjos Emily Nash ir Emmy Griffiths kalbėjosi apie karališkąjį asmenį, o HELLO! karališkoji redaktorė Emily atskleidė, kad karalius niekada nemiega su antklode.

Kalbėdama apie tai, kad karalienės Camillos sesuo Annabel Elliot anksčiau karališkajai porai rengė interjero dizaino projektus, Emily paaiškino:

„Ji yra šiek tiek atviravusi apie karaliaus skonį ir tai, kad jis labai mėgsta detales. Jis labai domisi baldais, interjeru ir panašiais dalykais. Kartą viename interviu ji atskleidė, kad jam nepatinka antklodės!

Aš turiu omenyje, kad jis yra tradicinių paklodžių ir antklodžių tipo vaikinas. Karališkoji šeima mėgsta tam tikras tradicijas! Jam nepatinka sukaisti, todėl renkasi geriau būti vėsumoje.“

Interviu Roberto Hardmano knygai „Charles III New King. New Court. The Inside Story“, Anabel kalbėjo apie tai, kad Karolis mėgo išlaikyti savo apartamentus vėsius, paaiškindama:

„Dėl to nuolat vyksta kova. Jis bus atidaręs langą. Ji įlenda iš paskos ir jį uždaro. Taigi nuolat skamba prašymai uždaryti langą.“

Buvęs jo komunikacijos ekspertas Julianas Payne'as taip pat patvirtino, kad Karolis III mėgsta šaltį, ir laikraščiui „Sunday Times“ jis papasakojo daugiau.

„Karalius visada plačiai atveria langus. Susitikimas Birkhall, jo namuose Highlands, vidury žiemos nebuvo skirtas silpniems žmonėms. Prisimenu ne vieną atvejį, kai galvojau, kad bandydamas rašyti ranka, kurios nebejaučiau, galėjau iš tikrųjų nušalti“, – prisiminė Julianas.