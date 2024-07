Princas George švenčia 11 gimtadienį: Kate pasidalijo niekur nematyta nuotrauka

Šį mėnesį Velso princesės darytoje nuotraukoje George'as, vilkintis kostiumą, šypsosi į fotoaparatą.

Jis stulbinamai panašus į savo tėvą princą Williamą, kai šis buvo jaunesnis.

Kate Middleton pasidalijo dar niekur nematytu princo George'o kadru.

„Linkime princui George'ui linksmo 11-ojo gimtadienio“, – rašė ji socialiniuose tinkluose.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs