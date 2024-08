Karališkoji šeima sulaukė 27 tūkstančių gerbėjų laiškų: atskleista, kas juose rašoma

Liepos 24 d. karališkieji rūmai paskelbė 2023-2024 m. finansinę metų ataskaitą „Sovereign Grant Report“, kurioje atskleidžiami svarbiausi duomenys apie jų oficialią veiklą.

Ataskaitoje pateikta itin įdomi detalė apie karališkąjį paštą. Teigiama, kad karališkieji rūmai per metus gavo 138 303 korespondencijos siuntas, iš kurių 27 620 buvo skirti karaliui Karoliui III ir Velso princesei Kate Middleton.

To priežastis – karalių ir princesę užklupusios onkologinės ligos. Tūkstančiai žmonių siuntė karališkosios šeimos nariams laiškus, kuriuose – linkėjimai kuo greičiau pasveikti, skelbia portalas PEOPLE.

„Per pastaruosius porą mėnesių mane pribloškė visos malonios paramos ir padrąsinimo žinutės. Tai tikrai labai pakeitė Williamą ir mane bei padėjo mums abiem išgyventi sunkesnius laikus“, – anksčiau sakė K. Middleton kalbėdama apie tai, ką jai ir jos vyrui reiškia pagalba.

Dar vasario pabaigoje rūmai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip karalius atidaro kai kurias iš daugybės atviručių, kurias jis gavo iš gerbėjų.

✉️ The King has had a chance to read a wide selection of the thousands of Get Well cards and letters that have been sent to Buckingham Palace since his diagnosis.



🖋️ Thank you to all those who have written in. pic.twitter.com/Ok7YGMb3h7