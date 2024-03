Karalienė Camilla atskleidė, kaip jaučiasi vėžiu sergantis karalius Karolis III

Kovo 21-ąją, ketvirtadienį, 76-erių karalienė Camilla išvyko į Belfastą aplankyti miesto amatininkų ir šeimyninių maisto parduotuvių.

Lankydamasi parduotuvėje „Arcadia Delicatessen“, ji trumpai papasakojo apie savo vyro sveikatą, rašo portalas PEOPLE.

„Jam sekasi labai gerai. Jis labai nusivylė, kad negalėjo čia atvykti“, – atskleidė karalienė Camilla po to, kai parduotuvės pardavėja Brenda Robb įteikė karaliui skirtą atviruką ir pasidalijo linkėjimais.

Teigiama, kad pokalbio metu karalienė Camilla netgi šiek tiek pajuokavo apie karalių, kai kažkas leptelėjo, jog „vyrai nėra geriausi pacientai“.

„Stengiuosi jį prižiūrėti“, – atsakė karalienė Camilla apie savo sutuoktinį.

Apie karalių Karolį III karalienė Camilla dar kartą prakalbo sustojusi šeimos valdomoje mėsinėje „Coffey's Butcher“, kuri veikia nuo 1929 m. Čia ji priėmė dovanų parduotuvės patiekalų, įskaitant daržovių suktinukus, jautienos dešreles ir marinuotus agurkus.

„Nuvešiu juos savo vyrui. Jis tikrai jais pasinaudos“, – sakė karalienė.

Karalienė taip pat užsuko į „Knotts“ kepyklą, tačiau nežadėjo, kad lauktuvės bus parvežtos namo, paragauti karaliui.

„Ji sakė, kad dalį jų suvalgys pakeliui namo“, – sakė šeimos kepyklos bendrasavininkas Williamas Corrie.

Po to karalienė grįžo į Hilsboro pilį, kuri yra oficiali Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos narių rezidencija viešnagės Šiaurės Airijoje metu.

Čia jos labdaros organizacija „The Queen's Reading Room“ surengė renginį „Šiaurės Airija: Poetai ir jų vieta“, skirtą Pasaulinei poezijos dienai.

Apie karalienės Camillos kelionę į Šiaurės Airiją, kuri sekė po jos dienos Meno saloje, buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose. Užfiksuotame filmuke, kuriuo pasidalijo pati karališkoji šeima, matyti, kaip ji atvyksta į Hillsborough pilį.

Her Majesty The Queen has arrived at Hillsborough Castle, ahead of a day of engagements in Northern Ireland tomorrow. pic.twitter.com/jk1mrYQhJS