Karališkoje šeimoje – skaudi netektis

Vyras po daugiau nei du dešimtmečius trukusios kovos su Parkinsono liga mirė sulaukęs 80 metų, skelbė mirror.co.uk.
Netektis
Apie tėvo mirtį buvęs Anglijos regbio rinktinės žaidėjas prabilo savo tinklalaidėje „The Good, The Bad & The Rugby“.
Mike'as, kuris yra vedęs karaliaus dukterėčią Zarą Tindall, kalbėdamas su tinklalaidės bendražygiais Jamesu Haskellu ir Alexu Payne'u atskleidė, kad jo tėvas mirė praėjusią savaitę.
„Deja, praėjusią savaitę mirė mano tėtis“, – sakė Mike'as.
Philas taip pat buvo regbio žaidėjas. Aštuntajame dešimtmetyje jis buvo Vakarų Jorkšyre įsikūrusio „Otley Rugby Club“ kapitonas.
Parkinsono liga Philui buvo diagnozuota 2003 metais – tais pačiais metais, kai Mike'as su Anglijos rinktine triumfavo pasaulio čempionate. Apie tėvo sveikatos būklę sportininkas anksčiau yra kalbėjęs viešai.
Dar gegužę Mike'as pasakojo apie sudėtingą tėvo būklę ir pabrėžė, kaip stipriai liga pakeitė jo gyvenimą.
„Šiuo metu mano tėčio sveikata nėra gera. Parkinsono liga yra žiauri – jos poveikis organizmui nesiliauja, o liga keičia žmones“, – tuomet sakė jis.
Kitame interviu jis atviravo, kad ligos poveikį šeima pastebėjo ne iš karto. Kalbėdamas laidoje „BBC Breakfast“ Mike'as prisipažino, kad ryškesnius pokyčius pradėjo pastebėti tik 2000-ųjų pabaigoje.
„Iki tol nebūčiau supratęs... Manau, kad iš tikrųjų pradėjau pastebėti tik maždaug 2000-ųjų pabaigoje“, – sakė jis.
Mike'as taip pat svarstė, ką, žvelgdamas atgal, būtų galėjęs padaryti kitaip.
„Nenoriu savęs dėl to teisti – lengva žvelgiant iš dabarties atgal galvoti, ką būčiau galėjęs padaryti kitaip. Būčiau labiau skatinęs jį sportuoti, išlaikyti jėgą, tačiau tuo metu moksliniai tyrimai turbūt dar nebuvo tokio lygio kaip dabar. Šiandien daug lengviau rasti informacijos apie tai, ką reikėtų daryti, ir pastebėti visus požymius – vaikščiojimą mažais žingsneliais, sustingimą, tylėjimą, nekantrumą ar kitus simptomus.“
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