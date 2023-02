Karalienei konsoretei Camillai – neapykantos banga: karališkasis korespondentas puolė ją ginti

Staiga „Twitter“ tinkle pasipylė neigiama Camilla kritika, kurios priežastys visiškai neaiškios. Kai kurie vartotojai spėliojo, kad Camilla susirgo venerine liga, o vienas net rašė: „Karališkosios meilužės dažniausiai suserga sifiliu, ar ne? (Tai nuoroda į tai, kad Camilla susitikinėjo su Charlesu, kai jis dar buvo vedęs Dianą).

Kitas rašė, kad Camilla po vakarienės tiesiog išgėrė „per daug džino ir vyno aperityvo“.

Karališkasis „Daily Express“ korespondentas Richardas Palmeris pasmerkė tokius komentarus apie karaliaus Karolio III žmoną, pavadinęs juos toksiškais ir net gėdingais.

„Esu už visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį karališkajai šeimai, tačiau diskusijos iš visų pusių tapo tokios nuodingos, kad gaila. Kai kurių socialinio tinklo „Twitter“ reakcija į karalienės Camillos užsikrėtimą COVID turėtų paskatinti daugelį žmonių susimąstyti, įskaitant ir jos posūnis princas Harry“, – rašė jis.

