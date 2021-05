Karalienė gedi: neteko mylimo augintinio

Pernai nugaišus karalienės korgiui Vulkanui, galvota, jog ji daugiau gyvūnų nenorės. Visgi, šių metų vasarį jos sūnus princas Andrew jai padovanojo du dorgių veislės šuniukus. Šuniukai turėjo būti karalienės emocinė atrama po to, kai jos vyras princas Philipas buvo paguldytas į ligoninę.

Šį savaitgalį ji susidūrė su dar viena netektimi: nugaišo vienas iš dovanotų šuniukų – vos penkių mėnesių Fergus. Teigiama, kad šuniukas galimai turėjo širdies problemų.

Vindzoro pilies šaltinis laikraščiui The Sun sakė, jog Jos Didenybė su netektimi tvarkosi labai sunkiai: „Karalienė sugniuždyta. Šuniukai turėjo ją pralinksminti, palaikyti jai kompaniją labai sunkiu momentu. Visi, kam rūpi, labai nusiminę, nes tai įvyko taip greitai po to, kai ji prarado vyrą. Prie viso to prisideda ir jos problemos su anūku Harry“.

Naujame „Apple TV“ seriale Harry Oprah‘ai sakė nesutinkantis, kad iš jo būtų „tyčiojamasi tyla“, ir pridėjo: „Aš maniau, kad mano šeima padės, bet kiekvienas prašymas, reikalavimas, įspėjimas, kad ir kas tai bebūtų, buvo sutiktas visiška tyla, visišku aplaidumu. Mes ketverius metus bandėme išspręsti situaciją. Padarėme viską, kas buvo įmanoma, kad ten pasiliktume ir toliau dirbtume savo darbus. Bet Meghan buvo labai sunku.

Tas jausmas, kad esi įstrigęs šeimos viduje, kad jokios galimybės pasitraukti nėra. Galiausiai, net kai priėmiau sprendimą dėl šeimos, man vis tiek buvo sakoma, kad negaliu to padaryti. Tada galvojau, kokį lygį turime pasiekti, kad aš galėčiau tai padaryti? Meghan galvojo apie savižudybę. Prie to prieiti tikrai nereikėjo.“

Haris dar kartą kritikavo savo tėvo tėvystės įgūdžius, sakydamas: „Kai buvau mažesnis, mano tėvas sakydavo Williamui ir man, kad jis taip gyveno, todėl ir mes taip pat gyvensime. Bet tai yra nesąmonė. Vien todėl, kad kentėjo jis, dar nereiškia, kad kentėti turi ir jo vaikai. Tiesą sakant, viskas turėtų būti atvirkščiai. Jei tu kentėjai, padaryk viską, ką gali, kad tavo vaikai neturėtų išgyventi tų pačių neigiamų patirčių, kad jiems būtų geriau.“