Karalienė Camilla susitiko su Olena Zelenska: paviešino akimirkas

Socialiniame tinkle „X“, anksčiau žinomame kaip „Twitter“, O. Zelenska pasidalijo filmuku, kuriame įamžintos jos susitikimo su karaliene Camilla akimirkos.

Vaizdo įraše matyti, kaip Ukrainos pirmoji ponia įžengia į Klarenso rūmus, kur su karaliaus Karolio III žmona pasisveikino apkabinimu ir bučiniais į skruostą.

Filmuotoje medžiagoje taip pat buvo galima iš arti apžiūrėti du stalus, pilnus karališkosios šeimos nuotraukų, darytų per daugelį metų.

Pirmoje kolekcijoje buvo gausu kadrų, kuriose pavaizduotas karalius Karolis III. Joje buvo oficialus monarcho ir jo motinos karalienės Elžbietos II portretas, darytas 2016 m. jos 90-ojo gimtadienio proga, taip pat nuotrauka iš karaliaus ir karalienės 2018 m. kalėdinio atviruko fotosesijos, kurioje jie sėdi ant suoliuko Klarenso rūmų sode.

Ant to pačio staliuko matyti ir nuotrauka, kurioje karalius apsikabinęs princą Georg'ą jo krikšto dieną 2013 m. Karališkosios šeimos gerbėjai pastebėjo, kad atidžiai įsižiūrėjus galima matyti ir princo Harry nuotraukų.

Filmuke matyti, jog ant kito staliuko Klarenso rūmuose įrėminta nuotrauka iš nepamirštamo Kalėdų pudingo ruošimo seanso, kai 2019 m. karalienė Elžbieta II ir trys jos įpėdiniai, tuometinis princas Charlesas, princas Williamas ir šešiametis princas Georg'as, ruošė šį patiekalą.

Ten pat padėtas ir karalienės motinos portretas bei karaliaus Karolio III ir karalienės Camilos nuotrauka iš bažnyčios 2005 m. balandžio mėn., jų vestuvių dieną.

„Džiaugiuosi galėdama asmeniškai padėkoti Jos Didenybei karalienei Camilai, o per ją – visai karališkajai šeimai ir Jungtinės Karalystės žmonėms už nuoseklią paramą Ukrainai ir šalies viduje perkeltiems žmonėms.

Mūsų vertybės yra bendros. Tai gyvybė, laisvė ir demokratija. Dėkojame, kad šiandien kartu jas gynėte", – prie paviešino filmuko parašė O. Zelenska.

Primename, kad vasario 24-ąją, karo Ukrainoje metinių dieną, karalius Karolis III nusiuntė paramos žodžius siaubo kamuojamai šaliai.

„Ukrainos žmonių ryžtas, stiprybė ir toliau įkvepia, nes neišprovokuotas išpuolis prieš jų žemę, jų gyvenimus ir pragyvenimo šaltinius įžengia į trečiuosius tragiškus metus.

Nepaisant didžiulių sunkumų ir skausmo, ukrainiečiai ir toliau demonstruoja didvyriškumą, su kuriuo pasaulis juos taip glaudžiai sieja. Tai tikra drąsa neapsakomos agresijos akivaizdoje. Tai asmeniškai pajutau per daugybę susitikimų su ukrainiečiais nuo karo pradžios, pradedant prezidentu Zelenskiu ir ponia Zelenska, baigiant čia, Jungtinėje Karalystėje, besitreniruojančiais kariais.

Mane ir toliau labai džiugina tai, kad Jungtinė Karalystė ir mūsų sąjungininkės toliau pirmauja tarptautinėse pastangose remti Ukrainą šiuo metu, kai ji labai kenčia ir jai reikia paramos. Mano širdis yra su visais nukentėjusiaisiais, prisimenu juos savo mintyse ir maldose“, – sakė karalius Karolis III.

“Despite the tremendous hardship and pain inflicted upon them, Ukrainians continue to show the heroism with which the world associates them so closely.”



A message from His Majesty The King, marking two years of conflict in Ukraine. pic.twitter.com/1sjJoYrcTu