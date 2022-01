Justinas Jankevičius – apie intymias scenas ir darbą su Džordana Butkute: prabilo apie mylimosios pavydą

Komedijoje „Vyras už pinigus“ J. Jankevičiui teko intymias paslaugas teikiančio vyro vaidmuo. Filmavimo aikštelėje aktorius susitiko su ne viena garsia moterimi, tarp kurių – ir scenos karaliene tituluojama Džordana Butkutė. Paklaustas, kaip sekėsi dirbti su garsia moterimi, Justinas atvirauja – apie ją negali pasakyti nieko blogo, ir sako, net bandęs gauti intymią sceną su ja:

„Kai sužinojau, kad reikės filmuotis su Džordana – tada supratau, kad kažką gyvenime nuveikiau. Džordana – menininkė iki kaulų čiulpų. Ji kai atėjo filmuotis, labai jaudinosi, nežinojo, kaip reikės vaidinti, bet gavosi tobulai. Gavau prie jos pasėdėti, su ja nusifotografuoti.

REKLAMA

REKLAMA

Aš bandžiau jos išprašyti (intymios scenos). Režisierius ir Elegijus buvo kažkur nuėję ir aš jai sakau – nusifilmuokim, turėsim, lengviau iškirpti negu neturėti. Nesutiko“, – juokiasi J. Jankevičius.

Filmuojant šią komediją, Justinui Jankevičiui teko ir apsinuoginti – filme yra kelios scenos, kuriose jis pasirodo be marškinėlių. Vyras prisimena, turėjęs dėl figūros gerai pavargti:

„Man teko pademonstruoti kūną, kuris nebuvo labai dailus ir nebuvo labai ištreniruotas, bet tai buvo geriausia, ką iš savęs per du mėnesius galėjau padaryti. Kai sužinojau, kad reikės filmuotis be marškinėlių, svėriau 107 kilogramus. Kai tai sužinojau, kibau sau į gerklę ir per porą mėnesių numečiau 14 kilogramų.

Jau įrodžiau sau, kad galiu numesti svorio per trumpą laiką, tačiau jei kas pasiūlytų priaugti 20 kilogramų, būtų smagiau“, – pasakoja J. Jankevičius ir išduoda, iš aikštelės kai ką pavogęs.

„Tos trumpikės su zuikučio uodegėle yra vienintelis dalykas, kurį pavogiau iš filmavimo aikštelės kaip suvenyrą, artefaktą. Dar nesipuošiau prieš ją, manau, kad ji labai juoktųsi. Bet aš galvoju, kad per Valentino dieną reikia išsitraukti sunkiąją artileriją“, – juokauja komikas.

REKLAMA

REKLAMA

Filmo siužete esančius kaskadinius triukus J. Jankevičius išduoda atlikęs pats. Neišdrįso. tik vieno – vairuoti automobilį. „Pats kritau nuo dviračio, pats kritau į ežerą su lynu pusantro metro. Man reikėjo taip kristi septynis kartus – iš pirmo karto niekas nenusifilmuoja. Grįžau namo visa mėlyna nugara, bet buvo labai įdomu“, – prisimena žinomas vyras.

Justinas Jankevičius prabilo apie sūnų ir mylimąją Gretą: tapus tėčiu, pasikeitė ne tik rutina (16 nuotr.) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) +12 „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) Justinas Jankevičius (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) Justinas Jankevičius (nuotr. Tomas Foto) Justinas Jankevičius (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto) „Virtuvės istorijos“ (nuotr. Tomas Foto)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Justinas Jankevičius prabilo apie sūnų ir mylimąją Gretą: tapus tėčiu, pasikeitė ne tik rutina

Komedijos „Vyras už pinigus“ siužete netrūko ir intymių scenų – Justinui Jankevičiui teko bučiuotis su ne viena filmo aktore. Kaip jam pavyksta įtikinamai suvaidinti aistrą? Vyras sako, turintis ypatingą būdą užsimiršti:

„Aš įsivaizduoju, kad ten yra Greta. Čia nėra jokios paslapties, ten labai mažai romantikos. Aš žinau, kad jei aš imsiu galvoti, kad man tuojau reikės bučiuoti kitą moterį, žmonės pastebės mano siaubo iškreiptą veidą. Užsidedu kaip Instagrame filtrą su Gretos veidu, ir gaunasi daug aistros.

REKLAMA

REKLAMA

Su visa derama pagarba moterims, kurias bučiavau filmavimo aikštelėje, aš bijau, kad aš dabar turiu talentą, kurį naudodamas galėčiau aistringai pabučiuoti net benamį. Visiškai būtų meilės akimirka. Ta programa jau instaliuota, dabar galiu natūraliai būti vyras už pinigus“, – juokiasi J. Jankevičius ir negaili gražių žodžių savo ekrano partnerei Sandrai Daukšaitei-Petrulenei.

„Sandra labai profesionali, maestriška. Šiaip ji yra geras žmogus. Ir praeitame filme buvo nuostabūs žmonės. Aš jei būčiau tokio kalibro aktorius kaip jie, turbūt visus „duchinčiau“, o jie labai draugiški, kolegiški. Buvau labai nustebęs ir dėkingas dėl to.

Sandra yra labai graži moteris visomis prasmėmis, su ja labai lengva dirbti. Ji yra didis žmogus“, – pasakoja J. Jankevičius. Tiesa, paklaustas, kaip į šias scenas reaguoja jo sužadėtinė, Justinas atskleidžia, kad mergina supranta jo darbą ir pykčių dėl to namuose nekyla.

REKLAMA

REKLAMA

Na, o paklaustas, kiek už šį filmą uždirbo, Justinas Jankevičius žodžių į vatą nevynioja: „Labai mažai. Niekada nepamirškime, kad tai yra lietuviškas kinas.

Jei Tomas Hanksas gauna 10 milijonų už filmą, o JAV yra 100 milijonų gyventojų, taip ir dalinkime. Už 100 milijonų gyventojų tu gauni 10 milijonų, už 3 milijonus...gali nueiti pavalgyti steiko. Aš gavau man – daug, šiaip – normaliai. Man didžiausias atpildas – kad filmui sekasi“, – tikina Justinas Jankevičius.

Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (16 nuotr.) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (tv3.lt fotomontažas) Justinas Jankevičius su Greta (nuotr. Fotodiena.lt) Justinas Jankevičius su Greta (nuotr. Fotodiena.lt) +12 Justinas Jankevičius su Greta (nuotr. Fotodiena.lt) Justinas Jankevičius su mylimąja (Fotobankas) Justinas Jankevičius su mylimąja (Fotobankas) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Fotodiena.lt) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Fotodiena.lt) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Fotodiena.lt) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Organizatorių) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Darius Kučys) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Darius Kučys) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Darius Kučys) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. TV3) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo) Justinas Jankevičius su Greta Mikalauskyte (nuotr. Fotodiena.lt)