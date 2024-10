Justinas Bieberis nutraukė tylą: po Diddy arešto paskelbė žinutę socialiniuose tinkluose

Kitoje nuotraukoje buvo tiesiog mėnulio pilnatis. Tarp tų, kuriems patiko šie įkėlimai, buvo ir Romeo Beckhamas. Nors pirmajame įraše buvo galima komentuoti, dainininkas, regis, išjungė šią funkciją savo tolesniems įrašams, rašo mirror.co.uk.

Vienas gerbėjas desperatiškai paklausė: „Ką jūs darote? „Ar vėl ketini būti dainininku????“ Atsakydamas kitas juokavo: „Jis nedirba, jis gamina maistą“.

„Žmogus dirba. ačiū tau, Viešpatie“, – rašė trečias.

O ketvirtas sakė: „Go Justin Go Justin!!!! Aš tave myliu, mes tave mylime!!! Tu esi palaimintas, toliau kurk ir šviesk, gražu!!! Išlik palaimintas, daug meilės ir apkabinimų“.

Patarė laikytis atokiau

Po to, kai į viešumą iškilo Justino ir įrašų kompanijos „Bad Boy Records“ įkūrėjo P Diddy įrašai, Justinas ir jo žmona Hailey apie viską, kas susiję su P Diddy, nutylėjo. Šaltinis neseniai „US Weekly“ sakė, kad Justinui buvo „patarta laikytis kuo toliau nuo visko, kas susiję su Diddy“.

Jie pridūrė, kad Justinas nenori turėti „nieko bendro“ su Diddy, ir teigė, kad dainininkui „psichologiškai sunku“, ir pridūrė, kad šie teiginiai jį „visiškai suerzino“. Justinas buvo jaunas paauglys, kai jį, regis, priglaudė Diddy.

Gerbėjai išreiškė susirūpinimą dėl reperio, kuriam dabar 54 metai, elgesio senuose vaizdo įrašuose. Viename Justino ir Diddy vaizdo įraše jiedu apsikabina. Tačiau gerbėjai teigė manantys, kad Justinas buvo tikrinamas dėl laidų. Klipe, kuris, kaip manoma, buvo nufilmuotas dar 2021 m., matyti, kaip Combsas kelis kartus patapšnoja Justinui per nugarą ir krūtinę.

Vienas gerbėjas, pasidalijęs klipu socialiniame tinkle „Twitter/X“, spėliojo: „Diddy, atrodo, tikrina Justiną Bieberį, ar šis neturi laidų“.

Daugelis pritarė šiems teiginiams, o kitas pasiūlė: „Jis tikrina, ar tas vyras neturi laidų, brolau“.

Padidėję pardavimai

Netrukus po Diddy arešto vienos iš ankstesnių Justino dainų pardavimai šoktelėjo 1 400 proc. Jo antrojo singlo „Lonely“ iš šeštojo studijinio albumo, pavadinto „Justice“, „grynų pirkinių skaičius vos per kelias dienas padidėjo 1 400 proc.“, pranešė Forbes.

Savaitę prieš tai buvo parduota mažiau nei 100 kopijų, o pirkimai išaugo po to, kai gerbėjai ėmė abejoti melodijos žodžiais.

Vieno iš kūrinių žodžiai skamba taip: „And everybody saw me sick/And it felt like no one give a s**t/ They criticised the things I do as an idiot child“ (angl. „Ir visi matė mane sergantį/ Ir atrodė, kad tai niekam nerūpi/ Jie kritikavo dalykus, kuriuos dariau kaip idiotas vaikas“).