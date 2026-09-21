Justina Partikė ėmėsi mylimojo Areko išvaizdos pokyčių: parodė, kaip atrodo dabar

Jais ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Paviešino pokyčius
Moteris kiek anksčiau pasakojo, kad mylimasis kurį laiką turėjo kompleksą dėl nosies formos.
Galiausiai pati Justina atliko procedūrą bei parodė, kaip Areko nosis atrodo dabar. Pokyčius galite pamatyti čia:
Primename, kad prieš kelis mėnesius žinoma grožio meistrė bei nuomonės formuotoja J. Partikė neslėpė džiaugsmo dėl vėl įsiplieskusios meilės.
Vasaros pabaigoje ji gerbėjams pristatė savo naująjį išrinktąjį – partneris yra užsienietis bei kiek jaunesnis už ją.
Garsi moteris atviravo, kad nors nauji jausmai atnešė šiek tiek sumaišties, ji jaučiasi nepaprastai laiminga.
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