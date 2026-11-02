Jūratės Juškaitės gyvenime – širdį verianti netektis: „Iki gimtadienio pritrūko vos 5 dienų“

Liūdna žinia J. Juškaitė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Išgyvena netektį
„Algimantas Juška (1949–2026)
Iki 77-ojo gimtadienio pritrūko vos penkių dienų...
Tėtis. Žmogus, kuris kiekvieną dieną primindavo, kaip svarbu mokytis, siekti tikslų ir nenustoti tobulėti. Dar vaikystėje kartodavo, kad svarbiausias jo gyvenimo tikslas – jog aš ir brolis baigtume universitetus.
Po ilgos ligos Tėtis iškeliavo. Nuoširdžiai dėkoju visiems gydytojams, slaugėms, kurie lydėjo jį šiame nelengvame kelyje, rūpinosi juo ir darė viską, kad šis kelias būtų kuo lengvesnis.
Daugelio jis bus prisimenamas kaip istorijos ir tikybos mokytojas, mokęs, ugdęs ir gyvenimo keliu lydėjęs ne vieną Tverų mokyklos mokinių kartą.
Atsisveikinti su Tėčiu bus galima lapkričio 3 d. nuo 13 val. Tverų kultūros namuose.
Lapkričio 4 d. 13 val. – Šv. Mišios Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.
Po Šv. Mišių Tėtį palydėsime į paskutinę kelionę. Jis atguls Tverų kapinėse, šalia vyriausiojo sūnaus“, – rašė J. Juškaitė.