Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jūratės Juškaitės gyvenime – širdį verianti netektis: „Iki gimtadienio pritrūko vos 5 dienų“

2026-11-02 14:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 14:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė pranešė apie itin skaudžią netektį. Anapilin iškeliavo moters tėtis Algimantas Juška. 

Jūratė Juškaitė (nuotr. ELTA)

Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė pranešė apie itin skaudžią netektį. Anapilin iškeliavo moters tėtis Algimantas Juška. 

REKLAMA
2

Liūdna žinia J. Juškaitė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. 

Išgyvena netektį

„Algimantas Juška (1949–2026)

Iki 77-ojo gimtadienio pritrūko vos penkių dienų...

Tėtis. Žmogus, kuris kiekvieną dieną primindavo, kaip svarbu mokytis, siekti tikslų ir nenustoti tobulėti. Dar vaikystėje kartodavo, kad svarbiausias jo gyvenimo tikslas – jog aš ir brolis baigtume universitetus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po ilgos ligos Tėtis iškeliavo. Nuoširdžiai dėkoju visiems gydytojams, slaugėms, kurie lydėjo jį šiame nelengvame kelyje, rūpinosi juo ir darė viską, kad šis kelias būtų kuo lengvesnis.

REKLAMA
REKLAMA

Daugelio jis bus prisimenamas kaip istorijos ir tikybos mokytojas, mokęs, ugdęs ir gyvenimo keliu lydėjęs ne vieną Tverų mokyklos mokinių kartą.

Atsisveikinti su Tėčiu bus galima lapkričio 3 d. nuo 13 val. Tverų kultūros namuose.

Lapkričio 4 d. 13 val. – Šv. Mišios Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Po Šv. Mišių Tėtį palydėsime į paskutinę kelionę. Jis atguls Tverų kapinėse, šalia vyriausiojo sūnaus“, – rašė J. Juškaitė.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų