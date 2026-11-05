Jolanta Naruševičiūtė Londone sulaukė netikėto kvietimo: scenoje pasirodė su žinomu muzikantu

Piligriminė kelionė iki roko titanų lopšio
Prieš žengdamas ant scenos Rytų Londone, lietuvių pamėgtoje susibūrimo vietoje „Bay Tree Lounge“, Giedrius su žmona Indre turėjo aiškų tikslą – patraukti į vos už 0,6 mylios esantį kultinį barą „Cart & Horses“.
Ši vieta Rytų Londono rajone, netoli Stratfordo ir West Hamo, yra įrašyta į pasaulinę roko istoriją: būtent čia 1976 metais savo debiutinį koncertą surengė tuo metu niekam nežinoma grupė „Iron Maiden“, netrukus tapusi britų sunkiojo metalo naujosios bangos (New Wave of British Heavy Metal) vėliavneše. Baras gyvuoja iki šių dienų – čia iš viso pasaulio renkasi melomanai ragauti firminio grupės apynių gėrimo ir klausytis koncertų jaukioje rūsio koncertinėje salėje.
„Čia jaučiau būtent tą dvasią, kurią visada norėjau pajausti dar paauglystėje, klausydamasis „Iron Maiden“ įrašų garso kasetėse. Būdamas vaikas visada norėjau suprasti, kokia aplinka, kokie vaizdai ir kokia Londono aura juos įkvėpė rašyti tokią mano ausims smagią muziką. Pamatyti tai gyvais akimis prieš savo paties pasirodymą buvo neįkainojama patirtis. Gauti tokį emocinį užtaisą likus vos kelioms valandoms iki scenos – geriausia įmanoma inspiracija“, – atvirauja Giedrius.
Paklaustas apie išskirtinį įvaizdį, gitaristas tik nusišypso: „Mane kartais atsitiktiniai žmonės pavadina piratu arba sako, kad sceninis apsiaustas primena Helovyną. Atsakau paprastai – Helovyno nuotaika manyje gyvena kiaurus metus.“
Čikagoje gimęs projektas, atradęs klausytoją užsienyje
Įdomu tai, jog ši muzikinė disko-roko programa netikėtai gimė Čikagoje (JAV), kur Giedrius su žmona Indre buvo pakviesti į privatų renginį. Ten ir kilo mintis atgaivinti muziką, su kuria patys užaugo – geriausi 80-ųjų ir 90-ųjų rock bei pop hitai.
Taip gimė projektas „Two In Tune“: Indrė kūrinius gyvai remiksuoja disko ritmu, o Giedrius groja elektrine gitara ir dainuoja. Nors iš pažiūros tai nišinis projektas, kol kas dar mažai koncertavęs Lietuvoje, užsienyje jis sulaukia didelio pasisekimo ir publika jį priima itin karštai.
Pažintis su „Bay Tree Lounge“ savininkais Benu ir Marija užsimezgė dar praėjusią vasarą, Kauno muzikantui užsukus pas juos į svečius. Kadangi Giedriaus atliekama muzika yra aštresnė nei įprastų klubinių atlikėjų, buvo priimtas sprendimas – tokiam rokeriškam charakteriui tobulai tiks Helovyno naktis.
Vakaro siurprizas ir neišleistos dainos premjera
Koncerto atmosferą iki virpėjimo įkaitino ir netikėtas posūkis. Žinomai Londono lietuvių dainininkei Jolantai Naruševičiūtei padedant dalintis žinia apie renginį socialiniuose tinkluose, pradėjo piltis užklausos: ar pati Jolanta užlips į sceną? Nors dainininkė renginyje ketino būti tik klausytoja, atlikėjai nusprendė apdovanoti susirinkusius fanus.
Viduryje programos, aidint garsiam gerbėjų palaikymui, Giedrius iškilmingai pakvietė Jolantą į sceną. Kartu jie gyvai atliko Giedriaus sukurtus ir prodiusuotus kūrinius: „Jolė“, „Suskaičiuok žvaigždes“, „Aš noriu gyventi“, bei pristatė visiškai naują, dar neišleistą dainą „Ilgesys“.
Vakarėlis tęsėsi iki ryto
Šventinis vakarėlis ties tuo nesibaigė. Renginio įkarštyje sulaukus kito žinomo Londono lietuvių dainininko Valdo Tereso su žmona Ernesta, šiltas bendravimas ir dūzgės persikėlė į gretimame rajone įsikūrusį restoraną „Bernelių užeigą“.
Tiesa, ši viešnagė Didžiojoje Britanijoje Giedriui buvo ypatinga ne tik dėl muzikos scenos – atlikėjas į kelionę vyko kartu su visa šeima: žmona Indre bei dukra Saule.
Šeima šįkart skyrė laiko išsamiau pažinti šalies gamtą bei kultūrinį paveldą. Muzikanto šeima aplankė Anglijos pietuose stūksančius įspūdingus baltojo kreidos skardžius „Seven Sisters“, užsuko į autentišką viduramžių miestelį Rye bei grožėjosi akademine dvasia alsuojančiu Kembridžo universitetiniu miestu. Kelionės kulminacija tapo apsilankymas Londono centre esančiame istoriniame „His Majesty’s“ teatre, kur šeima stebėjo pasaulinio garso miuziklą „Operos fantomas“.
„Tai buvo ne tik muzikinės gastrolės ar debiutas UK scenoje, bet ir neįkainojamas laikas kartu su šeima. Pamatyti tokias vietas, įsikvėpti tokio lygio renginiuose ir kartu pasidalinti tomis emocijomis – geriausia, ką galėjome parsivežti namo į Kauną“, – kelionės įspūdžius apibendrina Giedrius Balčiūnas – Mr. Jumbo.