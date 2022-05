Jokios cenzūros: „Eurovizijos“ nugalėtojai paskelbė vaizdo klipą, kurio organizatoriai neleido viešinti

Pirminis ukrainiečių grupės numeris buvo pavadintas politizuotu, nacionalinio teletono eteryje sakė jos direktorius Mykola Kucheryavy. Pasak jo, Europos konkurse yra gana daug draudimų, strana.news.

„Iš pradžių mūsų numeris turėjo gana tvirtą ir aiškią išraišką apie karą Ukrainoje ir aiškią žinią. Bet mums tai buvo uždrausta, turint omenyje mūsų numerio politizavimą...“ – sakė grupės narys.

Kucheryavy taip pat paaiškino, kad draudimas „Eurovizijoje“ buvo pateisinamas tuo, kad tai visų pirma dainų konkursas, o ne politinis renginys, „Didysis septynetas“ (tarptautinis septynių valstybių – Didžiosios Britanijos, JAV – vyriausybių klubas), Vokietija, Kanada, Japonija, Prancūzija ir Italija). Be to, jis pasakojo, kaip islandų grupės „Systur“ narė lipo į sceną su mėlynai geltona vėliava ant rankos. Pasak Kucheryavy, atlikėjas norėjo pasirodyti su didele vėliava, tačiau to neleido konkurso organizatoriai.

Ukrainiečiai dainų konkurse „Eurovizija 2022“ atliko repo dainą „Stefania“ su liaudies elementais. Jis skirtas pagrindinio grupės nario Olego Psiuko motinai, tačiau žvelgiant į dainą galima spėti, kad daina turi gilesnę prasmę ir „Stefania“ yra vadinama visa Ukraina.