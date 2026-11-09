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TV3 naujienos > Žmonės

Jelenos Tulčinos ir jos vyro Felikso gyvenime – ypatingas įvykis

2026-11-09 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 12:55
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Vienos žinomiausių natūralios medicinos gydytojų Lietuvoje Jelenos Tulčinos ir jos vyro Felikso gyvenime – ypatingas įvykis. Šiandien, lapkričio 9-ąją, jiedu švenčią 42-ąsias santuokos metines.

 Jelena Tulčina su vyru (nuotr. Instagram)
GALERIJA (9)

Vienos žinomiausių natūralios medicinos gydytojų Lietuvoje Jelenos Tulčinos ir jos vyro Felikso gyvenime – ypatingas įvykis. Šiandien, lapkričio 9-ąją, jiedu švenčią 42-ąsias santuokos metines.

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Šia džiugia proga moteris skyrė jautrius žodžius vyrui ir padėką Dievui, o savo įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jelena ir Feliksas Tulčinai

Ypatinga diena

Savo Facebook paskyroje J. Tulčina dėkojo Dievui už tiek daug nuostabių gyvenimo metų kartu. Ji taip pat kreipėsi į mylimą vyrą.

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Moteris jautriai rašė:

„42 metai kartu... Taip nusprendė Viešpats Dievas Nes tik Jis sprendžia, kas bus šiandien ir kas mūsų laukia rytoj.

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Daug visko išgyventa! Daug išbandymų, permainų, nuopuolių ir pakilimų. Bet mes viską atlaikėme! Turime tvirtą šeimą, dvi nuostabias dukras ir penkis anūkus.

Kai kam galbūt atrodo, kad viskas taip paprasta. Bet mes niekam nieko neįrodinėsime ir neaiškinsime, kiek daug pastangų ir stiprybės reikia, kad būtume kartu, viską ištvertume ir išsaugotume tai, ką sukūrėme!

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Jei kas nors pavydi – tegul! Juk pavydą reikia užsitarnauti, o gailestį dalija nemokamai!

Dėkojame Dievui už viską! Būtent dėkingume slypi mūsų laimės ir gerovės paslaptis.

Tegul Aukščiausiasis ir toliau leidžia mums kuo ilgiau būti kartu šioje nuostabioje planetoje – sveikiems, šviesaus proto ir mylintiems vienas kitą.

Būk šalia manęs, MANO BRANGUS ŽMOGAU!

Perlamutrinės vestuvės – gražios ir dar visai jaunos!“

Įrašą galite matyti ČIA.

 

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