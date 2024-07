„Jaunas kaip Vilnius“ šventėje balsus suvienys žinomi atlikėjai

Tiesa, „The Roop“ vokalistas prieš tai pristatys dainą „On Fire“, pirmą kartą nuskambėsiančią kartu su LNOBT orkestru. Be to, sceną išvys ir „Golden Parazyth“ dainininko Giedriaus Širkos išsvajotas duetas su Aiste Smilgevičiūte – jo atlikėjas laukė bene metus.

Žada nuostabią patirtį

Grupės „The Roop“ vokalistas Vaidotas Valiukevičius, dalydamasis įspūdžiais apie būsimą pasirodymą Vilniuje, teigia, jog koncertuoti sostinėje – nuostabus jausmas.

Atlikėjas prisimena neseniai įvykusią Dainų šventę, kurioje buvo jaučiama stipri tarpusavio bendrystė, tad dalyvavimas „Jaunas kaip Vilnius“ koncerte šį jausmą tik dar labiau sustiprins.

„Išties nuostabu koncertuoti savo mieste, kuriame gyveni. Pavyzdžiui, neseniai Dainų šventėje Vingio parke visi kartu giedojo valstybės himną, taip demonstruojant gražią lietuvių vienybę, tad artėjantis „Jaunas kaip Vilnius“ koncertas, manau, tik dar labiau sustiprins šį jausmą“, – teigia V. Valiukevičius.

Jis sako, kad būsimame renginyje pirmiausia atliks pasirodymą su orkestru, kuriame skambės daina „On Fire“. Atlikėjas pažymi, jog nors „Discoteque“ jau ne kartą buvo atlikta su įvairiais orkestrais, „On Fire“ su dideliu orkestru nuskambės pirmą kartą.

Taip pat po pasirodymo su orkestru V. Valiukevičius susivienys su Nombeko Auguste ir atliks ypatingą lietuvišką dainą neįprastu duetu.

„Nombeko, kaip atlikėja, man labai įdomi, o jos platus vokalo diapazonas, galintis pataikyti ir į žemas, ir į aukštas natas, žymi jos ypatingą talentą, kurį norisi dar labiau atskleisti.“

Apmąstydama būsimą duetą su V. Valiukevičiumi, Nombeko Augustė pasakoja, jog praėjusią savaitę įvyko pirmasis jų susitikimas, todėl pasirodymas kol kas – planavimo stadijoje: „Vis dėlto, jau dabar galiu pasakyti, kad bus gražu.

Dar niekada nesu dainavusi duetu su Vaidotu, todėl tai bus smagi ir įdomi patirtis. Tikiu, kad rezultatas bus geras.“

Atlikėja atskleidžia, kad jau dabar nekantriai laukia pasirodymo „Jaunas kaip Vilnius“ koncerte: jai mintis, jog teks koncertuoti Vingio parke prieš tūkstančių žmonių publiką kelia pozityvų jaudulį:

„Mano dainos dar niekada nebuvo iškeltos į tokio masto koncertą, todėl jau dabar jaudinuosi ir manau, kad scenoje jaudinsiuosi dar labiau. Tikiuosi, kad žmonėms patiks mūsų atliekamos dainos ir bendrai visas renginys.“

Ilgai lauktas pasirodymas kartu

Giedrius Širka iš lietuvių grupės „Golden Parazyth“ teigia, kad pasirodymai duetu jam nėra naujiena. Vis dėlto, ši patirtis atlikėjui visuomet būna labai laukiama, nes jis renkasi dainuoti su tais Lietuvos muzikantais, su kuriais labiausiai nori sukurti duetą. Šią vasarą tai – grupės „Skylė“ vokalistė Aistė Smilgevičiūtė.

„Per beveik dvidešimt metų „Golden Parazyth“ sukūrė daugybę duetų: ar tai būtų buvę pasirodymai su Klaipėdos jaunimo teatru, ar su Alina Orlova, ar su Rūta Mur, visada jaučiau asmeninį norą kurti kartu būtent su šiomis menininkėmis ir menininkais.

Tad tas pats pasakytina ir apie Aistę: pernai norėjau dainuoti duetu su ja, bet ji buvo išvykusi į užsienį. Tikrai džiugu, kad šį kartą mums pavyks tai padaryti“, – nekantrauja atlikėjas.

G. Širka taip pat džiaugiasi, galėdamas koncertuoti po atviru dangumi Vingio parke: jam tokie koncertai visuomet atrodydavo gyvesni.

„Galbūt dėl atviros erdvės ar dėl to, kad koncerto metu stebi praplaukiančius debesis, atlikti dainas lauko scenoje man visuomet sukelia daugiau emocijų. Be to, mūsų vasara trumpa, o juk norisi mėgautis kiekviena galimybe dainuoti lauke.“

„Jaunas kaip Vilnius“ šventė prasidės 16 val. Jaunimo scenoje, įsikūrusioje šalia Vienybės medžio skulptūros, o programa pagrindinėje scenoje koncertai startuos 18 val. Svečių laukia klasikinės muzikos programa, netikėti žinomų atlikėjų pasirodymai, o vakarą vainikuos britų žvaigždės Ritos Oros pasirodymas.