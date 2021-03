Jampolskis – atvirai apie artisto prakeiksmą: esu ne vieną kartą laidojęs artimus, o kitą dieną vaidinęs komedijoje

Vieni daugiausiai dėmesio sulaukusių projekto dalyvių – Marius Jampolskis ir Aleksandras Ivanauskas-Fara – pirmadienį tiesioginės transliacijos metu su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo pirmaisiais savo įspūdžiais ir prabilo apie gyvenimą „burbule“.

Nors daugelis M. Jampolskį žino kaip talentingą aktorių, sekmadienį didžiojoje scenoje jis pasirodė su savo partnere Irūna kaip dainininkas. Taip pat jis savo žinias jau kurį laiką gilina ir muzikos programavime, tad savo pasirodymą sekmadienį žinomas vyras prilygino tikrai šventei.

A. Ivanauskas-Fara savo ruožtu pasakojo, kad iš pradžių kiek pergyveno, tačiau pamatęs galutinį rezultatą džiaugėsi ne tik savo pasirodymu, bet ir visos komandos darbu.

„Man asmeniškai abejonės buvo tik dėl mano balso. Neaišku, kaip po 4-5 mėnesių tylėjimo balsas gali suskambėti – ar bus teisingai padainuota, ar nepasitaikys kokių nesąmonių. Vienos vietos bijojau ypatingai, bet ją padainavęs – net surikau. Tai buvo džiaugsmo klyksmas. Susidaro toks įspūdis, kad technikai ir prodiuseriai irgi tiek laiko praleido karantine, kad dabar panoro parodyti viską, ką turi geriausio. Viskas buvo labai gerai“, – sakė jis.

Aleksandras ir Marius dabar gyvena viename kambaryje kartu su Radži. Anot Faros, tai – pati puikiausia, ramybe dvelkianti kompanija. O štai Marius pripažino, kad tokia ramybė jį kartais glumina: „Kas man trukdo miegoti, tai ta ramybė. Kai žinau, kad miegam trise, vis laukiu kokių pašalinių garsų – ar tai knarkimo, ar tai kažkokio dūsavimo. O pas mus – kapų tyla. Vis žvilgteriu į kitus, galvoju, kame reikalas? Ar visi gyvi, kvėpuoja? O pasirodo – mes tai vėliau išsiaiškinome – kad mes visi nemiegame, bet bijome vienas kitą prižadinti, todėl ir esame labai tylūs. Iš to mandagumo niekas nemiega (juokiasi)“.

Abu atlikėjai pripažino, kad su kitais dalyviais sutaria puikiai, o M. Jampolskis pridėjo, kad pastaruoju metu apskritai jaučiasi pasikeitęs, jam mažiau rūpi asmeniniai ego klausimai, ir daugiau – bendravimo su kitais kokybė.

„Galvojau, kad bus sunkiau. Kai kurių žmonių nepažinojau, bet kai iš pirmo žvilgsnio visus pamačiau, supratau, kad tikrai rasime bendrą kalbą, nes kūrėjas kūrėją visada iš tolo pažins ir užuos“, – šypsojosi jis.

Anot dalyvių, „Didysis šou burbulas“ jiems padovanojo ir kitą galimybę – pasimiršti, kokiais laikais dabar gyvename. „Čia pamiršti visą karantiną – vaikštai drąsiai, gali paspausti ranką, apsikabinti, pabučiuoti į kaktą ar žandą. Nereikia saugotis, ir žinai, kad aplink nėra bacilų, visi patikrinti. Tai – gero, laisvo gyvenimo prisiminimas“, – su šypsena kalbėjo Aleksandras.

Jam pritarė ir Marius, kuris pastebėjo paradoksą – nors ir gyvena uždaryti nuo aplinkos, iš tiesų jie gali jaustis čia net laisviau, nei tie, kurie karantino sąlygomis šiuo metu gyvena už „burbulo“ ribų.

A. Ivanauskas-Fara pripažino ir tai, jog nuolat pamiršta, kad yra filmuojamas, o M. Jampolskis pridėjo, kad jei būtų kitaip, tai taptu nepakeliama: „Jei mes niekuomet nepamirštumėme, kad esame filmuojami, manau, išprotėtumėme. Tai – neįmanoma. Lygiai taip pat, kaip neįmanoma prieš kameras 24 valandas per parą vaidinti. Tiek neišvadinsi.“

Tiesa, Mariui pasirodymas projekte sutapo ir su kur kas skausmingesne patirtimi. Dar praėjusią savaitę žiniasklaidoje pasirodė žinia, jog mirė aktoriaus žmonos tėvas.

Paklaustas, ar dėl tokio įvykio nesuabejojo, ar verta dalyvauti „Didžiajame šou burbule“, žinomas vyras atsakė: „Kaip čia pasakius… Tai – artisto prakeiksmas. Atsakysiu vienu sakiniu, citata – „show must go on“ („šou turi tęstis“, – red. past.). Taip buvo visada, ir, tikriausiai, taip ir bus. Per visą gyvenimą aš esu ne vieną kartą laidojęs sau artimus, o kitą dieną vaidinęs komedijoje ir juokinęs žmones. Toks gyvenimas.“

