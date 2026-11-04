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Išvydę, kaip anksčiau atrodė Kęstutis Budrys, nesusilaikė: „O Jėzus...“

2026-11-04 21:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 21:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lapkričio 3 d. 100-ąjį gimtadienį atšventusiam Valdui Adamkui skyrė jautrų įrašą, kuriame paviešino ir archyvinę jųdviejų nuotrauką. Netrukus didelio dėmesio sulaukė ne tik jo žodžiai, skirti Prezidentui, bet ir kadras, kuriame Kęstutį sunku atpažinti.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lapkričio 3 d. 100-ąjį gimtadienį atšventusiam Valdui Adamkui skyrė jautrų įrašą, kuriame paviešino ir archyvinę jųdviejų nuotrauką. Netrukus didelio dėmesio sulaukė ne tik jo žodžiai, skirti Prezidentui, bet ir kadras, kuriame Kęstutį sunku atpažinti.

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Netrukus po to internete paplito ir memas.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną

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Plinta kadras

„Prieš 25 metus atlikau praktiką pirmosios Prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu Spaudos tarnyboje. Prezidentūroje buvo nuolatinis žurnalistų šurmulys.

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Įsiminė didelis įvykių tempas, pasaulis greitai keitėsi po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių, buvo nemažai nežinomybės dėl Lietuvos galimybių tapti NATO nare. Lydėjau Prezidentą kai kuriuose vizituose į Lietuvos regionus. Pamenu jo užtikrintumą ir konkretumą diskusijose dėl vidaus reformų ir užsienio politikos.

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Taip pat pamenu jo pastabumą ir žmogišką šiltumą bendraujant. Tai buvo visiška priešingybė tuo metu vyravusiam posovietiniam hierarchizuotam menkinimui.

Prezidentas nešė vakarietišką kultūrą ne tik į politiką, tarpvalstybinius santykius, bet ir žmogiškus ryšius. Man tai buvo aiškus pavyzdys, kokiais turime būti.

Su jubiliejumi, Prezidente!

2001 m., Kalėdos, nuotraukos autorė Džoja Barysaitė“, – socialiniame tinkle rašė vyras.

Po šio įrašo internautai atkreipė dėmesį ir į tai, kaip anksčiau atrodė Kęstutis Budrys.

  • „O Jėzus, gerąją prasme. Dabar daug daugiau esate išgražėjęs (nuoširdžiai). Tik pirmyn“,
  • „Sunku ir pažint“, – rašė internautai.

Negana to, „Instagram“ pasirodė ir memas su jųdviejų nuotrauka, prie kurios buvo parašyta: „Jei tu nemyli manęs tokio... tada tu nenusipelnai manęs tokio.“

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