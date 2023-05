Ištekėjo 47-erių atlikėja Sia: slaptos vestuvės – vos prie 6 žmonių

Mažose vestuvėse, kuriose dalyvavo tik šeši svečiai, Sia vilkėjo nėriniuotą undinėlės suknelę su aukšta apykakle. Ji pasipuošė šydu su nėrinių detalėmis, o jos vyras vilkėjo šviesų smokingą su šilkiniu švarku ir peteliškę, rašo people.com.

Tiesa, pati Sia, ilgai slėpusi savo veidą, vestuvių akimirkų neviešino, tačiau internete išplito kadrai, užfiksuoti poros vestuvių filmui.

Pora apsikeitė įžadais po geležine pavėsine, papuošta nuostabiais rausvais, violetiniais, geltonais ir baltais gėlių žiedais. Lauko erdvėje taip pat buvo puošnūs auksiniai stalai su baltomis žvakėmis stiklinėse dėžutėse.

Šeštadienį jie apsilankė San Fruttuoso abatijoje, kur vyko šventiniai pietūs. Tą vakarą svečiai iki vėlyvos nakties vakarieniavo ir šoko viloje „Villa San Bartolomeo“, priklausančioje „Dolce & Gabbana“ nekilnojamojo turto kompleksui „L'Ulivetta“.

Kada pora pradėjo susitikinėti nėra aišku. Sia jų romaną laikė paslaptyje, tačiau pernai „Instagram“ pasidalijo viena savo ir mylimojo nuotrauka.

Sekmadienį šeima mėgavosi ramiu rytu ir ankstyva popiete, laukdami pagrindinės ceremonijos, taip pat vykusios „L'Ulivetta“ teritorijoje, tačiau šįkart – vilos „Olivetta“ kieme.

