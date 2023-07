Išplito slapta Meghan Markle nuotrauka: nenorėjo, kad pasaulis pamatytų

Žurnalistas Tayloras Auerbachas tviteryje paskelbė nuotrauką, kurioje dabar 44 metų M. Markle, būdama jaunesnė, juokėsi prie pietų stalo ir žiūri į šoną, skelbė nypost.com.

Jos plaukai susukti į netvarkingą kuodą, o priešais ją stovi dvi pusiau suvalgytos vakarienės lėkštės. Atvirą nuotrauką pateikė jos šeima, tačiau daugiau informacijos apie nuotraukos aplinką ir laiką nebuvo paskelbta.

„Nuotraukos, kurių Meghan Markle NIEKADA nenorėjo, kad pasaulis pamatytų. Tik per @Channel7 sekmadienio NAKTĮ 20.30 val.“, – pažadėjo Auerbachas.

WORLD EXCLUSIVE: THIS SUNDAY on @7NewsSpotlight - the photographs Meghan Markle NEVER wanted the world to see. Only on @Channel7 at 8:30pm, Sunday NIGHT pic.twitter.com/Lx3tKJ6UJZ