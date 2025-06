Išaiškėjo pravardė, kurią karalius davė Markle: nustebino ne vieną

Kaip rašo „Mirror“, karalius savo marti pakrikštijo „volframu“ (angl. tungsten) – tarsi primindamas apie šio metalo savybes: ypač tvirtas, atsparus, nelinkęs lūžti.

Pasak rūmų šaltinio, kuris 2018 m. davė interviu laikraščio „Mail On Sunday“ žurnalistei Charlotte Griffiths, karalius įžvelgė Meghan psichologinę ištvermę, ryžtą ir gebėjimą būti atrama princui Harry.

REKLAMA

REKLAMA

„Karalius žavisi Meghan dėl jos stiprybės ir tvirtumo – ji turi stuburą, kurio reikia Harry, nes jis kartais gali būti pernelyg minkštas. Ši pravardė tapo savotišku meilės simboliu“, – pasakojo šaltinis.

REKLAMA

Princas Harry ir Meghan Markle (28 nuotr.) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle, princas Harry (nuotr. SCANPIX) Princas Harry ir Meghan Markle su vaikais (nuotr. Alexi Lubomirski) +24 Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle, princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle, princas Harry (nuotr. SCANPIX) Princas Harry, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle, karalienė Elžbieta II (nuotr. SCANPIX)

(28 nuotr.) FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Karališkoji tradicija: pravardės – artumo ženklas

Karališkoji šeima nuo seno garsėja tuo, kad artimieji vieni kitus vadina išskirtinėmis pravardėmis – tai tarsi vidinis artumo ir simpatijos ženklas. Tad ir Meghan, tapusi šeimos dalimi po santuokos su princu Harry, gavo jai dedikuotą epitetą.

Įdomu tai, kad nors Meghan tikrasis vardas yra Rachel, ji visuomet pasirinko naudoti antrąjį – Meghan. Tad Karolio parinktas „volframas“ tapo dar vienu vardu, atspindinčiu jos asmenybę.

REKLAMA

REKLAMA

Apie šią pravardę daugiau informacijos pateikė ir karališkosios šeimos ekspertė Kate Nicholl savo 2022 m. išleistoje knygoje „The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown“. Anot autorės, karalius Meghan laikė „ištverminga“, „nušlifuota“, „aistringa“ ir „linksmąja žvaigžde“.

Karaliaus simpatija Markle buvo akivaizdi. Pasak pranešimų, jis yra sakęs artimiems draugams: „Ji tokia protinga ir miela. Ji daro Harry laimingą. Tikriausiai neįmanoma jos mėgti dar labiau nei mėgstu dabar.“

Nors Meghan ir Harry vėliau nutolo nuo karališkosios šeimos pareigų, ši pravardė išliko kaip simbolis to laikotarpio, kai ji buvo matoma kaip stipri atrama ir ryškus šviesulys monarchijos viduje.