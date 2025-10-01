Iš „Utma“ turnyno kovotoją skubiai išvežė greitoji: paaiškėjo, kas nutiko

Raimondas Avlasevičius šeštadienio vakarą pasirodė Žalgirio arenoje „Utma 13“ renginyje. Kovos metu vyras patyrė traumą ir buvo reikalinga medikų pagalba.
Raimondas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru iš greitosios, kur greta matosi ir paramedikė. Vyras šiuo kadru leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Atskleidė, kas atsitiko
Kovos metu Raimondas patyrė traumą, o naujienų portalui tv3.lt susisiejus su kovotoju, Raimondas sutiko atskleisti, kas atsitiko:
„Pakėlus bloką oponentas spyrė į kelio sritį, pajutau aštrų skausmą ir jausmą lyg kelias „užsirakino“.
GMP nuvežus į klinikas rentgenas parodė, kad nėra lūžių, o grįžus namo į Vilnių pasidariau MRT tyrimus, kurie parodė, kad yra keturgalvio raumens įplyšimas ir kryžminių raiščių patempimas.
Tai džiaugiuosi, kad nereiks operacijos ir apsieisiu su įtvaru, o po reabilitacijos galėsiu greičiau grįžti į sportą“.
