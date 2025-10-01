Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Iš „Utma“ turnyno kovotoją skubiai išvežė greitoji: paaiškėjo, kas nutiko

2025-10-01 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 10:25

Šeštadienį Žalgirio areną sudrebino vienas laukiamiausių sporto renginių – „Utma 13“. Šiame sporto renginyje prieš pilnutėlę areną kovojo geriausi Lietuvos sportininkai, o tarp jų pasirodė ir Raimondas Avlasevičius, tačiau kovotojui šis renginys baigėsi ne itin džiaugsmingai dėl patirtos traumos.

UTMA 13 renginys (Nuotr. Teodoras Biliūnas/BNS ir asociatyvi nuotrauka)
5

Šeštadienį Žalgirio areną sudrebino vienas laukiamiausių sporto renginių – „Utma 13". Šiame sporto renginyje prieš pilnutėlę areną kovojo geriausi Lietuvos sportininkai, o tarp jų pasirodė ir Raimondas Avlasevičius, tačiau kovotojui šis renginys baigėsi ne itin džiaugsmingai dėl patirtos traumos.

Raimondas Avlasevičius šeštadienio vakarą pasirodė Žalgirio arenoje „Utma 13“ renginyje. Kovos metu vyras patyrė traumą ir buvo reikalinga medikų pagalba.

Raimondas Avlasevičius (Teodoras Biliūnas/BNS)
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raimondas Avlasevičius (Teodoras Biliūnas/BNS)

Raimondas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru iš greitosios, kur greta matosi ir paramedikė. Vyras šiuo kadru leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

View this post on Instagram

A post shared by Raimondas “BELLY” Avlasevičius (@raimisav)

Atskleidė, kas atsitiko

Kovos metu Raimondas patyrė traumą, o naujienų portalui tv3.lt susisiejus su kovotoju, Raimondas sutiko atskleisti, kas atsitiko:

„Pakėlus bloką oponentas spyrė į kelio sritį, pajutau aštrų skausmą ir jausmą lyg kelias „užsirakino“.

GMP nuvežus į klinikas rentgenas parodė, kad nėra lūžių, o grįžus namo į Vilnių pasidariau MRT tyrimus, kurie parodė, kad yra keturgalvio raumens įplyšimas ir kryžminių raiščių patempimas.

Tai džiaugiuosi, kad nereiks operacijos ir apsieisiu su įtvaru, o po reabilitacijos galėsiu greičiau grįžti į sportą“.

