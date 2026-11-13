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TV3 naujienos > Žmonės

Iš Nausėdos – netikėtumas: šioje vietoje jam nebuvo lygių

2026-11-13 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 20:40
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Ketvirtadienį Norvegijos ledo ritulio elito lygoje pergales šventė abu lietuvių atstovaujami klubai. „Stjernen“ su Faustu Nausėda savo žiūrovų akivaizdoje 4:1 susitvarkė su Ringerikės „Panthers“.

Nugalėtojo taurė (nuotr. 123rf.com)

Ketvirtadienį Norvegijos ledo ritulio elito lygoje pergales šventė abu lietuvių atstovaujami klubai. „Stjernen“ su Faustu Nausėda savo žiūrovų akivaizdoje 4:1 susitvarkė su Ringerikės „Panthers“.

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Vartus visas rungtynes be poilsio gynęs lietuvis pademonstravo puikų žaidimą – atrėmė 25 iš 26 varžovų metimų ir buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju savo ekipoje.

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Patyrė nesėkmę

Stavangerio „Oilers“, kurioje rungtyniauja Daniilas Kovalenko, namų arenoje 7:4 įveikė Lilehamerio ledo ritulininkus. Lietuvių puolėjas ant ledo praleido 12 min. 52 sek., pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, kartą smūgiavo į vartus bei užsidirbo 2 baudos minutes.

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Norvegijos čempionate tarp 9 komandų „Oilers“ su 22 taškais rikiuojasi 5-oje vietoje, o „Stjernen“ (16 tšk.) žengia laipteliu žemiau – 6-a.

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Alpių lygoje nesėkmę patyrė Marijaus Dumčiaus atstovaujama Kroatijos ekipa „KHL Sisak“ – lietuviui dėl traumos nepadedant, ji savo aikštėje 1:4 nusileido Italijos klubui „Sportivi Ghiaccio Cortina“. Po šio pralaimėjimo 17 taškų turintis „KHL Sisak“ klubas 13-os komandų turnyro lentelėje smuktelėjo į 8-ą poziciją.

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