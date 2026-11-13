Iš Nausėdos – netikėtumas: šioje vietoje jam nebuvo lygių

Vartus visas rungtynes be poilsio gynęs lietuvis pademonstravo puikų žaidimą – atrėmė 25 iš 26 varžovų metimų ir buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju savo ekipoje.
Patyrė nesėkmę
Stavangerio „Oilers“, kurioje rungtyniauja Daniilas Kovalenko, namų arenoje 7:4 įveikė Lilehamerio ledo ritulininkus. Lietuvių puolėjas ant ledo praleido 12 min. 52 sek., pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, kartą smūgiavo į vartus bei užsidirbo 2 baudos minutes.
Norvegijos čempionate tarp 9 komandų „Oilers“ su 22 taškais rikiuojasi 5-oje vietoje, o „Stjernen“ (16 tšk.) žengia laipteliu žemiau – 6-a.
Alpių lygoje nesėkmę patyrė Marijaus Dumčiaus atstovaujama Kroatijos ekipa „KHL Sisak“ – lietuviui dėl traumos nepadedant, ji savo aikštėje 1:4 nusileido Italijos klubui „Sportivi Ghiaccio Cortina“. Po šio pralaimėjimo 17 taškų turintis „KHL Sisak“ klubas 13-os komandų turnyro lentelėje smuktelėjo į 8-ą poziciją.
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