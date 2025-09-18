Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš Madonnos – džiugi žinia gerbėjams

2025-09-18 20:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-18 20:20

JAV dainininkė Madonna, visų laikų perkamiausia atlikėja moteris, ketvirtadienį pareiškė, kad kitais metais išleis naują šokių muzikos albumą. 

Madonna (nuotr. Instagram)
9

JAV dainininkė Madonna, visų laikų perkamiausia atlikėja moteris, ketvirtadienį pareiškė, kad kitais metais išleis naują šokių muzikos albumą. 

0

67 metų dainininkė grįžta į „Warner Records“ įrašų kompaniją, devintajame dešimtmetyje išleidusia tokius jos ankstyvuosius hitus kaip „Like a Virgin“ ir „Holiday“.

Madonna
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Madonna

TAIP PAT SKAITYKITE:

Madonnos sugrįžimas

Atlikėja atsisveikino su „Warner“ 2007 m., pasirašiusi didžiulę sutartį su „Live Nation Records“. 

Septynis kartus „Grammy“ apdovanojimą pelniusi Madonna sakė, kad džiaugiasi, jog vėl dirbs su „Warner“, ir nekantrauja „kurti muziką, daryti netikėtus dalykus ir galbūt išprovokuoti keletą reikalingų pokalbių“.

Naujas albumas

Tai bus pirmasis jos studijinis albumas per septynerius metus. 

Albumo prodiuseris bus Stuartas Price'as, didžėjus ir dainų autorius, su kuriuo ji 2005 m. išleido albumą „Confessions on a Dance Floor“. 

„Mums didelė garbė pasveikinti Madonną sugrįžus į „Warner Records“. Madonna yra ne tik atlikėja – ji yra pavyzdys, taisyklių laužytoja, tikra kultūros milžinė“, – sakoma „Warner Records“ pirmininkų Tomo Corsono ir Aarono Bay-Schucko pranešime.

Be daugelio kitų apdovanojimų, 2008 m. Madonna buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų. Ji visame pasaulyje pardavė daugiau nei 400 mln. įrašų.

