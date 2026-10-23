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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Justino Jankevičiaus – naujiena

2026-10-23 14:55 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-23 14:55
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Komikai Justinas Jankevičius bei Dominykas Klajumas šį gruodį, per didžiąsias metų šventes, kvies pakilti nuo tradicinių kalėdinių stalų ir vietoj nuobodoko stikliukų kilnojimo kilnoti stogus garsiai aidinčiu juoku didžiosiose šalies scenose. Šįkart jų standu-up šou „Sudeginti tiltai 2“ bus su meksikietiškų imtynių prieskoniais, o į ringą lips ne vienas Lietuvos humoro sunkiasvoris. Norėdami bent akies krašteliu leisti žiūrovams pamatyti, ko galima tikėtis gruodį, renginio organizatoriai, tęsiant gražią savo pačių tradiciją, sumanė nufilmuoti trumpą skečų šou su būriu komedijos pasaulio veidų. Tačiau tuomet jie dar nenutuokė, jog šis sumanymas virs ištisu humoro serialu.

Justinas Jankevičius (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (19)

Komikai Justinas Jankevičius bei Dominykas Klajumas šį gruodį, per didžiąsias metų šventes, kvies pakilti nuo tradicinių kalėdinių stalų ir vietoj nuobodoko stikliukų kilnojimo kilnoti stogus garsiai aidinčiu juoku didžiosiose šalies scenose. Šįkart jų standu-up šou „Sudeginti tiltai 2“ bus su meksikietiškų imtynių prieskoniais, o į ringą lips ne vienas Lietuvos humoro sunkiasvoris. Norėdami bent akies krašteliu leisti žiūrovams pamatyti, ko galima tikėtis gruodį, renginio organizatoriai, tęsiant gražią savo pačių tradiciją, sumanė nufilmuoti trumpą skečų šou su būriu komedijos pasaulio veidų. Tačiau tuomet jie dar nenutuokė, jog šis sumanymas virs ištisu humoro serialu.

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„YouTube“ paviešintame video prie pagrindinių herojų Jankevičiaus bei Klajumo prisijungė ne tik scenoje drauge pasirodysiantys Benas Lastauskas bei Laura Dragūnaitė, bet ir Raimondas Šilanskas, Markas Žukauskas, Monika Šalčiūtė, Paulius Vaitiekūnas, broliai Lavrinovičiai ir kt. Savo užkadrinį balsą sutiko paskolinti net pati Inga Valinskienė.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jankevičius ir Klajumas įsivėlė į nelegalių kovų klubą

„Kaip ir kiekvienais metais, prieš areninį stand-up šou turą sėdome galvoti skečo – tai jau tapo gražia tradicija ne tik mums patiems, bet ir žiūrovams, kurie laukia pasirodymų. Net patys nepastebėjome, kaip trumpo video idėja netyčia išaugo į trijų pamainų filmavimą su gausybe kviestinių svečių“, – pasakoja organizatoriai.

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Istorija sukasi apie Dominyko ir Justino bandymą pasirodyti juokingesniam vienam už kitą, pogrindyje veikiantį B.Lastausko nelegalų kovų klubą, varžymąsį dėl L.Dragūnaitės dėmesio ir bandymą patekti į imtynių ringą. Tačiau pirmasis, šiandien pasirodęs video palieka intrigą ir kviečia laukti dar vieno tęsinio.

Pirmąją mini serialo „Imtynės – #LuchaLibre paslaptis“ dalį jau galite žiūrėti čia:

„Sudeginti tiltai 2“ gruodžio-sausio mėnesiais atvyks į Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus bei Kauno arenas. Kas šįkart vadovaus visam turo paradui – pavojinga ginčytis, bet nesunku suprasti. Didieji D.Klajumo gerbėjai žino, kad jis skelbiasi esantis didžiulis imtynių fanas. Ir tikrai yra ne kartą matę, kaip Dominykas, pasipuošęs baltu kimono, entuziastingai pozuoja instagraminėms nuotraukoms. Jau netrukus šį vaizdą ir tikrąjį jo kovinį pasirengimą galės išvysti visa Lietuva –intensyviai treniruojami ne tik kūno, bet ir humoro raumenys.

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„O iš tiesų meksikietiškų imtynių temą pasirinkome tik dėl to, kad norėjosi kažko ryškaus ir įsimintino. Tada prisiminėm komediją „Nacho libre“ su Jacku Blacku. Bet aš visiškai ramus – jei teks ir scenoje puoštis tokiais aptemptais triko, kaip plakatuose, aš jau dabar galiu pradėti jaustis nugalėtoju“, – besdamas pirštu į kolegos iškilumus skelbiant turo datas juokėsi J.Jankevičius.

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Tuo tarpu oponentas kolegai atgal kirto racionalumu: „UTMAI dabar neblogai sekasi, tai mokomės iš geriausių – akivaizdu, kad intensyvus prakaito kvapas, 50 besitaškančių kraujo atspalvių ir testosterono veržimasis per visus atsarginius išėjimus padeda parduoti bilietus. Nėra gi taip, kad nekantraučiau tūkstančiams matant skausmingai kankinant nudėti Jankevičių, tai tik ekseliuose sudėliotas, gerai apskaičiuotas finansinis sprendimas“.

Tiltai meksikietiškų imtynių fone bus deginami:

  • Gruodžio 26 d. – Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje
  • Gruodžio 27 d. – Šiaulių arenoje
  • Gruodžio 30 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje
  • Sausio 8-9 d. – „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje
  • Sausio 16 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje

Daugiau informacijos ir išankstiniai pigiausi bilietai – Sudegintitiltai.lt

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