Dominykas Klajumas išpildė vaikystės svajonę: „Jei jaučiu, kad man norisi ką nors daryti, darau“

Nauja režisieriaus Roberto Kuliūno kino komedija „Instruktorius“ pirmiausia gimė D. Klajumo galvoje. Scenarijų Dominykui parašyti padėjo kitas humoristas – Benas Lastauskas, o pagrindinį vaidmenį filme suvaidino trečias, ne mažiau už minėtus du garsus juokų meistras Justinas Jankevičius.
J. Jankevičiaus personažas Martynas – jaunas, kiek arogantiškas, bet iš tiesų geros širdies vilnietis. Per kvailą atsitiktinumą jis praranda ne tik teises, bet ir jo vaiko besilaukiančią sužadėtinę.
Norėdamas ją susigrąžinti, vyras nusprendžia atgauti teises. Pasirodo, kad tai – ne taip paprasta. Vyrukas atsiduria keistoje vairavimo mokykloje, kurioje karaliauja dar keistesnis vairavimo instruktorius.
„Nuo vaikystės esu istorijų pasakotojas, – sako D. Klajumas. – Filmas man yra tobulas istorijos pasakojimo būdas, nepaprasta galimybė paimti žmogų už rankos ir pusantros ar dvi valandas išlaikyti jo dėmesį kino ekrane“.
Šia galimybe D. Klajumas ir pasinaudojo – pats parašė filmo scenarijų, jame suvaidino, o kai nevaidino, filmavimo aikštelėje rikiavo darbus. Nieko čia keista – Dominykas sako, kad kinas visada buvo jo hobis. Dar nuo tada, kai tėvai jį mažą vesdavosi į kino teatrą žiūrėti filmų.
„Gal kai kuriuos žiūrėti buvau per mažas, bet užtat anksti pripratau prie kino, jis man tapo aiškus ir savas. O paskui pradėjau pasakoti istorijas, atsidūriau ant scenos, tapau stand-up komiku, kuriu vaizdo tinklalaidę. Pagaliau pasiekiau ir kino aikštelę, noriu joje būti, man patinka“, – sako Dominykas ir prisipažįsta seniai norėjęs atsidurti kino pasaulyje.
Vaikystėje D. Klajumas iš plastilino lipdė personažus, piešė, kūrė animaciją, filmavo draugus ir bandė garsinti nelegaliai platinamus filmus. Jo karjera, kaip pats sako, nuosekliai artino jį prie svajonės. Tiesa, įstoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją mokytis aktorystės humoristui nepavyko, tačiau kino aikštelėje galiausiai atsidūrė. Ir vaidmenį kine gavo.
„Mano veikla ir tai, kuo domiuosi, niekada neturėjo pabaigos taško. Nemėgstu savęs apibrėžti. Jei jaučiu, kad man norisi ką nors daryti, darau“, – sako ir pasakoja, kad komedijos „Instruktorius“ idėja gimė iš gyvenimo, iš to, ką Dominykas gerai pažįsta – vairuotojo pažymėjimo jis ir pats neturi.
„Gauti teises mėginimų būta“, – neslepia, čia pat pridurdamas, kad sunkumai, kuriuos patyrė instruktorius, kurį sutiko, įkvėpė parašyti scenarijų.
„Galbūt filmo tema – berniukiška, tačiau jį žiūrėti bus įdomu ir moterims, – įsitikinęs Dominykas. – Pasakojame apie tai, kaip kartais vyramas sunku suaugti. Man atrodo, kad tragiška matyti suaugusį vyrą, kuris elgiasi kaip vaikas“.
Scenarijų filmui D. Klajumas rašė kartu su rašytoju ir komiku Benu Lastausku. Kūrybiniai partneriai susitikdavo rytais D. Klajumo biure, puslapis po puslapio keliaudavo tekstu, diskutuodavo, ginčydavosi, vienas kitam garsiai skaitydavo naujus pokštus, vis pasitikrindami, ar juokai neužgožia istorijos.
„Kai nustoji svaigti apie gerą filmą, kai nustoji mėginti žuvį pagauti, išgirsti, ką širdis pasakoja. Ir tada rašai geriausiai, kaip tik gali rašyti. Kuri nuoširdžiai, o ne dėl to, kad prodiuseris liepė. Tikiu, kad būtent tada pavyksta sukurti filmą, kuris paliečia žiūrovo sielą, kuris priverčia išėjus iš kino salės dar apie filmą galvoti, diskutuoti, svarstyti. Tu atiduodi savo darbo auką, o jau tai, ką tau atneš kino dievai, nebe nuo tavęs priklauso. Turi filmui ruoštis, bet kontroliuoti jo negali. Kinas mane šito išmokė – nuoširdžiai stengtis, mėgautis tuo, kad gali kurti saugioje aplinkoje ir su žmonėmis, kurie tau patinka“.
Dominykas teigia, kad kiekvienas kūrybinis projektas pirmiausia turi patikti jam pačiam. Ir net tada, jei jo sukurtas darbas nesulauktų komercinės sėkmės, jam būtų svarbu prisiminti, kad kurdamas gerai praleido laiką.
„Ironiška, tačiau dažniausiai mano projektai pasiekia auditoriją, ji juos supranta, mes susikalbame, nors vargu ar to siekiu specialiai“, – jis sako ir priduria, kad „Instruktoriuje“ komedijos žiūrovas atras daug.
Scenoje prieš žiūrovus įpratęs stovėti vienas komikas filmavimo aikštelėje patyrė, ką reiškia dirbti komandoje. „Filmuoji sceną, per pietus prisėdi pasikalbėti su apšvietėjais, paskui nueini pas operatorius – nuolat esi tarp žmonių. Jie neleidžia tau suklupti, visada padeda atsikelti. Kai pajutau tokį palaikymą, atsipalaidavau, galėjau būti žaismingas, daryti tai, ką moku geriausiai. Tarkim, aktorius perskaitė scenarijų, bet matau, kad dar nejaučia scenos, jo ištarta frazė skamba pernelyg šaltai, tada galiu pažaisti.
Sakau jam: „Įsivaizduok, esi šuo, kuriam prieš nosį šeimininkas mojuoja kamuoliuku“. Pamėginome tokį judesį, žiūrėk, visai kita emocija atsirado. Aš atėjau žaisti į saugią smėlio dėžę, kurią kino aikštelėje pastatė profesionalai. Tai smagioji darbo dalis ir stipriausias įspūdis per visą filmo kūrimo procesą“, – apie darbą filmavimo aikštelėje pasakoja D. Klajumas.
Komedija „Instruktorius“ Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Filme vaidina J. Jankevičius, D. Klajumas, Ramūnas Rudokas, Giedrė Pupalaigė, Gytis Pintulis, Dovydas Stončius, Indrė Endriukaitė, Rasa Marazaitė ir Konstantinas Kučko. „Instruktorių“ režisavo R. Kuliūnas, scenarijų parašė D. Klajumas ir B. Lastauskas, filmą prodiusavo Deividas Misiulis, Mantvidas Žalėnas, Gediminas Struckas ir Titas Motuzas.
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