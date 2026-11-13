Iš išskirtinio balso savininkės Klodelės – naujiena: išgirskite

„Varinė Širdis“ – alternatyvaus pop skambesio daina.
Dainoje susipina mistika, euforija ir užkrečianti šokio energija. Įsimenantis priedainis ir choreografija, kurią klausytojai jau pažįsta iš atlikėjos „TikTok“ vaizdo įrašų, slepia gilesnę istoriją apie emocinį prisirišimą, vidinius prieštaravimus, asmenybių susidvejinimą ir norą būti mylimam, net kai tai skaudina.
Klodelę galite stebėti socialiniuose tinkluose ČIA.
Įžvelgė kur kas gilesnius vidinius dalykus
„Ši daina gali būti apie toksiškus santykius, kuriuos sunku paleisti, nes bijome, kad paleidus, mūsų pačių nebeliks. Tačiau man ji yra ir apie kur kas gilesnius dalykus, tai apie mūsų pačių vidines kovas – kai bandome būti tokie, kokius mus nori matyti kiti, o ne tokie, kokie esame. Norime būti pamatyti, net jei to kaina yra tapimas tuo, ko patys bijome“, – pasakoja Klodelė.
Kūrinį prodiusavo Londone kuriantis atlikėjos brolis Lukas Pakėnas (BRNSRGHT), į dainą įnešęs savo muzikinę patirtį ir žinias, sukauptas Anglijos muzikos scenoje. Jo pritariamieji vokalai susilieja su Klodelės balsu, subtiliai atspindėdami vieną pagrindinių dainos idėjų – tai, su kuo kovojame savyje, kartais gali tapti mūsų stiprybe ir harmonija, jei išmokstame tai priimti.
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Muzikinis klipas, filmuotas įžymiuose KLODELĖS namuose, kuriuos sukūrė jos tėtis Romas Pakėnas, taip pat miško ir vandens aplinkoje, vizualiai atskleidžia šią vidinę kovą. Kintantys atlikėjos įvaizdžiai – nuo varį primenančių oranžinių plaukų iki pilkų, o jos veidas – nuo švelnaus iki rūstaus, atspindi skirtingas asmenybės puses ir bandymą išsilaisvinti iš savo pačios susikurtų kaukių. Klipo koncepciją, personažus, įvaizdžius ir makiažą Klodelė kūrė pati.
Klipą filmavo ir montavo Londone gyvenantis lietuvis Svajūnas Grybė, o prie filmavimo prisidėjo Mantas Sebeika. Svajūnas padėjo atlikėjos viziją perteikti ekrane, išlaikydamas jos savitą estetiką.
KLODELĖ – dainų autorė ir atlikėja, savo kūryboje jungianti šiuolaikinį pop skambesį, alternatyvius elementus ir emocinį gylį. Jos muzika kviečia vienu metu ir jausti, ir judėti – kartais tam, kad geriau suprastume save, o kartais tiesiog tam, kad galėtume paleisti tai, ką nešiojamės viduje.
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